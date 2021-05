Indy 500: Young Guns s’apprête à faire sa marque

Rinus VeeKay (photo ci-dessus) a voyagé des Pays-Bas à son premier Indianapolis 500 en tant que fan de 15 ans aux yeux écarquillés pour assister de première main à la 100e édition de «The Greatest Spectacle in Racing».

Arie Luyendyk était l’un de ses pilotes préférés. Lorsque le double vainqueur d’Indianapolis 500 a organisé une rencontre au Union Jack’s Pub en face du speedway, VeeKay a attendu son tour en ligne pour rencontrer son compatriote Néerlandais.

VeeKay a 20 ans maintenant, pilote Indycar, et le plus jeune pilote à prendre le départ de la première ligne de l’Indianapolis 500: «Je suis venu ici en tant que spectateur et en ce moment je pars en première ligne pour mon deuxième Indy 500, qui est fou. Je suis sur la lune.”

Il y a eu un changement sismique en IndyCar cette saison avec l’arrivée autoritaire d’une toute nouvelle vague de pilotes. Ce sont des enfants de cette série aux côtés de Scott Dixon, six fois champion d’IndyCar, considéré comme le plus grand pilote de sa génération.

Et pourtant, Dixon est le seul vétéran à avoir remporté une victoire jusqu’à présent cette saison. IndyCar a eu cinq gagnants différents à travers cinq courses avant la course de dimanche. Trois pilotes ont été gagnants pour la première fois, tous sauf Dixon ont 24 ans ou moins.

VeeKay a remporté sa première victoire en carrière il y a à peine deux semaines sur le parcours routier d’Indianapolis Motor Speedway. Maintenant, il lancera l’Indy 500 aux côtés de Colton Herta, l’Américain de 21 ans présenté comme la nouvelle star d’IndyCar.

Herta est un pilote IndyCar de deuxième génération qui a grandi dans la série, parti brièvement pour courir en Europe et a failli battre Dixon pour la pole. Il est déjà quadruple vainqueur, a une toute nouvelle prolongation de contrat avec Andretti Autosport, et il pense que cette nouvelle génération de pilotes IndyCar peut aller roue à roue avec les meilleurs.

«Je ne suis pas surpris que notre groupe d’âge gagne», a déclaré Herta. «Je pense que nous avons grandi avec une tranche d’âge très talentueuse. Nous avons eu beaucoup de jeunes étoiles montantes contre lesquelles nous avons couru quand nous étions plus jeunes et qui ont atteint le sport automobile professionnel. Je ne serais pas surpris si l’un de nous remportait l’Indy 500. »

La nouvelle récolte comprend Pato O’Ward, qui a terminé quatrième du championnat IndyCar de l’année dernière, a remporté sa première victoire en carrière plus tôt ce mois-ci et fait partie de la course au titre à la quatrième place du classement devant l’Indy 500 à double points. Le Mexicain d’un an est populaire, mais sa confiance est parfois qualifiée de prétentieux.

Il a toujours visé la Formule 1 et son équipe Arrow McLaren SP est liée au PDG de McLaren Racing, Zak Brown. O’Ward s’est vu promettre un test de F1 avec une victoire en IndyCar, et Brown a déclaré que cela se produirait à la fin de cette année.

Les fidèles d’IndyCar pensent que Herta et O’Ward devraient courir en Europe et, si l’argent et la politique n’étaient pas si importants, pourraient faire partie des équipes de F1.

Mais Brown a déclaré que cette attitude est méprisante envers IndyCar, qui fonctionne avec un budget et une échelle beaucoup plus petits, mais qui a un produit compétitif avec la parité sur le terrain. Brown a mis en garde contre la distraction d’O’Ward par un futur essai routier de F1.

«J’aimerais le voir faire ce qu’il fait et courir au championnat IndyCar cette année», a déclaré Brown. «Il a clairement le rythme et le talent, mais c’est très important pour nous de remporter le championnat IndyCar. Je pense que la plupart des pilotes de course aimeraient avoir une opportunité en Formule 1 s’ils peuvent l’obtenir, mais je pense que gagner le championnat IndyCar est tout aussi difficile.

«Certains pourraient argumenter que c’est plus difficile car il y a plus de pilotes et d’équipes qui en ont la capacité. C’est donc une réalisation formidable sur laquelle il se concentre sur le laser. »

Ce groupe comprend également Alex Palou, qui à 24 ans est le vieil homme des nouveaux enfants. L’Espagnol a remporté le premier match de la saison lors de sa première course avec Chip Ganassi Racing et, même après avoir fait des ravages lors des qualifications de samedi, a déclaré qu’il n’avait pas peur de courir à nouveau dimanche et s’est qualifié sixième pour l’Indy 500.

«C’est bon de voir cet empressement», a déclaré Dixon. «J’ai été avec d’autres coéquipiers les années précédentes, ils ne veulent pas vraiment sortir.»

Ces pilotes n’ont pas peur de courir contre leurs anciens héros, qui sont désormais rivaux et pairs. Dixon fête ses 41 ans en juillet, l’âge combiné des qualifications de première ligne Herta et VeeKay, mais il n’y a pas d’intimidation.

“Je me souviens quand je mangeais des Cheerios à 8 ans et que Scott Dixon gagnait l’Indy 500″, a déclaré Herta. «C’est un peu fou de voir les gars que vous regardez à la télé, vous pouvez courir contre maintenant. Je ne peux pas attendre dimanche pour voir ce que nous pouvons faire. ” (Rapport de Jenna Fryer)