Indy De Vroome bat la joueuse de tennis Urszula Radwanska au tour de qualification

01/11/2022 à 03:45 CET

Indy De Vroome, néerlandaise, numéro 252 de la WTA, a remporté le tour de qualification de l’Open d’Australie par 7-5, 1-6 et 7-5 en trois heures et trente-cinq minutes pour le polir Urszula Radwanska, numéro 234 de la WTA. Après ce résultat, nous verrons le joueur dans la prochaine phase de l’Open d’Australie.

Pendant le match, la joueuse de tennis néerlandaise a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois, a eu une efficacité de 51% au premier service, a commis 17 doubles fautes et a obtenu 51% des points de service. Quant à Radwanska, il a également réussi à casser le service de son adversaire à 7 reprises, à atteindre une efficacité de 64%, à commettre 5 doubles fautes et à remporter 54% de ses points de service.

Le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. fém.) comprend une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possibles pour participer au tournoi officiel avec le reste des candidats. Concrètement, 128 joueurs de tennis s’affrontent dans cette phase de la compétition. De plus, il se déroule entre le 9 et le 30 janvier sur un court extérieur en dur.