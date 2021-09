Indya cordes à Shraddha Kapoor en tant qu’ambassadeur de la marque

Le film numérique montre Shraddha Kapoor enfilant la collection Autumn Festive ’21 d’Indya

Indya, la marque de vêtements indienne de High Street Essentials, a signé l’acteur Shraddha Kapoor comme premier ambassadeur de la marque. L’acteur sera considéré comme le visage de la marque, faisant la promotion de ses vêtements indiens contemporains dans diverses campagnes sur les plateformes médiatiques, a déclaré la société dans un communiqué. « Shraddha Kapoor, avec ses choix de mode expérimentaux et sa personnalité vive, a été engagée pour communiquer cette philosophie de la marque », a-t-il ajouté.

L’annonce intervient avec le lancement de la première campagne et du premier film numérique de la marque avec l’acteur – “That’s My Indya”. La campagne donne le ton à la philosophie et au positionnement du design indien moderne de la marque. Le film numérique montre Shraddha Kapoor portant la collection Autumn Festive’ 21 d’Indya.

« Shraddha personnifie la femme indienne du millénaire sur laquelle notre marque est centrée – indépendante, consciente et enracinée dans son être mais moderne dans ses perspectives. Elle illustre vraiment la confiance et la détermination de la femme indienne libre d’esprit. Notre association avec elle est une étape vers le renforcement du lien avec nos clients et vers des millions d’autres femmes qui s’associeront émotionnellement et vestimentaires à notre marque. Nous sommes convaincus que sa voix les incitera à être audacieuses, expérimentales et à l’aise dans leurs choix de mode. Nous ne pourrions pas être plus ravis de l’avoir comme visage d’Indya », ont déclaré Tanvi Malik et Shivani Poddar, co-fondateurs d’Indya.

« Indya a réinventé la mode indienne en capturant magnifiquement l’essence de ce que la femme indienne moderne recherche aujourd’hui. Je suis toujours à la recherche de vêtements stylés dans lesquels je peux simplement enfiler et emporter, et mes préférences de style personnel résonnent donc complètement avec l’essence expérimentale et sans chichi de la marque. Je suis une femme indienne et je suis heureuse d’être associée à eux », a ajouté Kapoor à propos de son association.

