Indya Moore et Tommy Hilfiger lancent une collection capsule non genrée – WWD

Indya Moore, l’acteur et activiste non binaire, a co-conçu une collection capsule avec Tommy Hilfiger appelée Tommy x Indya.

Les conceptions de taille inclusive et non genrée font partie du programme People’s Place de Hilfiger, une plate-forme à trois piliers ayant pour mission de faire progresser la représentation dans la mode et au-delà. La capsule Tommy x Indya été pré-automne 2021 sera disponible à partir de mardi sur tommy.com et chez certains détaillants en Europe.

Moore, qui a joué dans la série FX “Pose”, a déclaré qu’ils n’avaient jamais conçu de vêtements auparavant et a sauté sur l’occasion.

“Bien sûr, je serais toujours intéressé par une marque de mode comme Tommy”, a déclaré Moore, 26 ans, lors d’un entretien téléphonique. « C’est une opportunité assez incroyable. Être invité à faire partie de l’équipe pour qui je suis. Tommy sait qui je suis, ils savent ce que je fais et ce que je représente… ils me voulaient à cause de qui je suis et de la façon dont je me présente », a déclaré Moore, qui a commencé sa carrière de mannequin à l’âge de 15 ans alors qu’ils étaient passer par des foyers d’accueil et subir l’intimidation à l’école. Après avoir abandonné en 10e année (et finalement obtenu un diplôme d’équivalence générale), Moore a travaillé à diverses séances de photos pour Dior et Gucci. Ils ont été la première personne trans à figurer sur la couverture du magazine Elle et ont été sélectionnés par Time Magazine pour sa liste 2019 des 100 personnes les plus influentes.

« J’ai souvent l’impression que les marques ont peur de moi, elles ont peur de faire des erreurs près de chez moi. Tommy n’a jamais bougé avec cette peur », a déclaré Moore. «Ils étaient très intentionnels de venir me voir. Ils étaient plus soucieux de bien faire les choses que d’avoir des ennuis, et ils m’ont invité à ce voyage. Nous avons créé de belles pièces et du bel art, avec tout ce que nous avons réuni.

La collection complète Tommy x Indya comprend des vêtements, des sous-vêtements, des accessoires, des chaussures, des bijoux et des lunettes. La capsule comprend des polos, des chemises boutonnées Oxford, des hauts bandeau et des blazers à fines rayures, chaque style inspiré d’une pièce emblématique des archives Tommy Hilfiger et repensé pour respecter les multiples expressions de genre. Il existe des caractéristiques telles que des épaules élargies et des silhouettes adaptables pour encourager l’expression de soi, la fluidité et l’exploration.

La capsule raconte également l’histoire personnelle de Moore, avec des détails tels que des initiales en police collégiale, leur ville natale du Bronx, NY, réparties sur la poitrine et un graphique de fleur de lotus qui traverse, symbolisant la renaissance, la croissance et la réalisation de soi.

« Le grand style ne connaît pas de frontières, et cela a toujours motivé mon rêve de créer de la mode pour tous », a déclaré Tommy Hilfiger. « Notre programme People’s Place est un grand pas dans cette direction, alors que nous continuons à travailler dur pour faire progresser la représentation et l’inclusion dans tous les domaines de la mode. Cette collection incarne tout ce que nous défendons. Du processus de conception à la campagne, la capsule Tommy x Indya est là pour que les gens se sentent vus, acceptés et inclus. Ce message signifie beaucoup pour tout le monde chez Tommy Hilfiger. Travailler avec Indya pour partager leur histoire a été une expérience unique et inspirante. Nous sommes si fiers de le partager avec le monde.

La capsule est accompagnée d’une campagne Tommy x Indya. Tournées dans le Bronx, la ville natale de Moore, par Myles Loftin, en plus de Moore, les publicités présentent quatre autres militants : Chella Man, un artiste multimédia qui est un homme sourd et transgenre d’origine chinoise et juive ; Gia Love, activiste et mannequin qui a créé la campagne « What’s Your Fantasy » qui défend les droits des femmes transgenres noires ; Cory Walker, un mannequin et acteur basé à New York qui est représenté par New Pandemics, une agence de casting et de gestion menant la lutte pour une représentation LGBTQ significative, et Pidgeon, un défenseur des intersexes et cofondateur de l’Intersex Justice Project.

En reconnaissance de ce partenariat, des dons ont été faits à trois œuvres caritatives : Rainbow Railroad, Reuniting of African Descendants et Global Coralition. Inspiré par l’esprit de ces organisations caritatives, Moore a également conçu trois breloques qui figurent sur le sac et le chapeau Tommy x Indya.

Bien que Moore soit nouveau dans le design de mode, ils ont adopté le processus.

«Nous avons tous une imagination de ce que les vêtements nous font nous sentir bien. Nous avons tous suffisamment expérimenté la mode pour savoir comment les vêtements s’adaptent à notre corps et nous font nous sentir bien. J’ai pu venir chez Tommy avec cette expérience et cette imagination. Ils m’ont donné les outils pour exercer ma créativité de très belles manières », a déclaré Moore. Ils ont dit qu’ils étaient capables de créer “une très belle ligne de mode qui ne se limite pas au binaire”.

« Il n’y avait pas de règles lorsque nous parlions de ces vêtements et nous imaginions comment ils allaient et se sentiraient. Nous avons pensé au confort et comment faire en sorte que ce confort ne soit pas accessible à un seul type de corps. Comment rendre ce confort accessible aux corps à travers le spectre des corps ? Ce fut une expérience vraiment amusante », a déclaré Moore.

Moore a eu des conversations avec des amis de différentes tailles, ainsi qu’avec des dirigeants de Hilfiger. « Nous avons relevé des défis bien réels. Créer des tailles plus grandes, passer à un 3X et un 4X était un défi interne. Les gens dans les usines ont déjà des mesures prédéfinies qui ne s’adaptent pas au corps de tout le monde. Beaucoup de marques de mode qui contractent ces endroits n’ont généralement pas ces conversations avec elles. Nous sommes vraiment allés et avons fait beaucoup de travail pour essayer d’identifier à qui nous allions parler pour nous assurer qu’ils avaient les outils pour développer le dimensionnement », a déclaré Moore. Parmi les tissus qu’ils utilisaient figuraient des satins et du lin.

Les styles clés incluent la chemise à rayures d’archives qui a un bouton supplémentaire sur le poignet pour une longueur de manche ajustable; le short de basket en satin, avec une forme de jambe pleine de volume pour brouiller les lignes traditionnelles du masculin et du féminin et des ceintures extensibles; le polo, une coupe oversize et un tissu doux pour une accessibilité à la taille du corps ; une veste de voile doublée de satin, avec une taille à cordon de serrage réglable dans la silhouette surdimensionnée, et un pantalon de tailleur à rayures fines, avec un entrejambe légèrement tombant et un ourlet interne à couture invisible pour plus de longueur.

La capsule est complétée par un sweat à capuche zippé, un pantalon de survêtement en lin, une veste courte en satin, un blazer à rayures de coupe androgyne et une salopette en satin. Les vêtements se vendent entre 69,50 $ et 379 $ ; les sous-vêtements vont de 29,90 $ à 69,90 $, et les accessoires et chaussures se vendent entre 75 $ et 189,90 $. La collection s’étend de la taille du XS au XXXL.

« Tout le monde peut le porter. J’ai l’impression qu’unisexe, non sexiste et queer, j’essaie de ne pas encadrer les vêtements en utilisant une étiquette du tout. Ce ne sont que des vêtements. Je veux déstigmatiser la mode. Je ne veux pas qu’il y ait de pièces jointes. Je veux juste qu’il soit portable pour autant de types de personnes et de corps que possible. J’espère que nous avons pu y parvenir, du moins plus que par le passé », a déclaré Moore. “Je sais que quelqu’un d’autre pourra venir et le faire plus grand et mieux, et j’espère que c’est un jour bientôt.”

Alors que toutes les pièces sont préférées, Moore est particulièrement enthousiasmé par les bijoux.

« Nous devons être vraiment créatifs. Qu’avons-nous tous ? Seins. Tout le monde a des seins. Quelle que soit la quantité de graisse que vous avez derrière votre mamelon, tout le monde a des mamelons. Je voulais faire des boucles d’oreilles seins. Un pendentif seins sur le bas. C’est vraiment amusant et ludique », ont-ils déclaré.

Interrogé sur ce qu’ils ont appris de l’expérience, Moore n’a pas hésité. « La mode est en fait compliquée. Il faut définitivement un village. Je suis si reconnaissant. J’ai vraiment beaucoup appris. Il y a tellement d’étapes, de processus et de tailles d’échantillons.

Moore s’est demandé quand ils ont vu les prototypes pour la première fois pourquoi ils étaient si petits. Il a été expliqué qu’il ne s’agissait que de prototypes et d’un moyen de créer le modèle et l’idée. « Nous devons changer la métrique. J’essayais de comprendre comment obtenir le bon dimensionnement et m’assurer que nous sommes aussi inclusifs que possible. Nous apprenions qu’il y avait des limitations mécaniques sur la façon dont nous pouvions créer ces prototypes. C’était important pour moi et une leçon que nous avons tous apprise ensemble. Quelles métriques en coulisses devraient être modifiées ? Nous avons eu une conversation à ce sujet, je suis tellement curieux de voir comment cette métrique et comment un prototype est censé être plus inclusif. C’était l’une des choses les plus profondes que j’ai apprises. Ce n’est pas seulement une conversation politique sociale; c’est aussi une conversation sur ce qui est possible et ce qui se passe déjà, et sur les complexités entourant les choses plus importantes qui doivent être changées et ce qui peut arriver maintenant.

Moore semble impatiente de poursuivre son parcours dans la mode. « La mode n’était pas quelque chose que j’étais intentionnel. Créer dans le domaine de cette industrie, ce n’était pas une forme d’art dont je voulais économiser. [Growing up] J’ai découpé de petits morceaux de chemises, j’ai fait des trous dans mon jean et j’ai cousu la partie graphique des chemises sur les espaces de mon jean. J’ai fait des vêtements pour moi-même pour m’exprimer et comment je me sentais quand j’étais un jeune enfant queer. La mode pour moi était l’un de mes débouchés. Avoir l’opportunité d’être coloré d’une manière ou d’une autre. Derrière le dos de mes parents. J’apporterais des vêtements arc-en-ciel. J’ai pu créer des choses que j’avais à la maison pour me rendre plus en harmonie avec moi-même. J’ai fait ces choses naturellement.

“Quand Tommy m’a approché avec cette chose, j’ai senti ce gamin sortir de moi”, a déclaré Moore. “Ce jeune enfant queer qui voulait s’exprimer sur ce qu’il créait. Ce que j’ai exprimé avec ce que j’ai créé avec Tommy est fait non seulement de mon passé, mais aussi des moments où je me trouve maintenant et de ma façon de penser et de ce en quoi je crois.

