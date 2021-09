IndyCar 2021 : Newgarden : « Gagner serait surprenant

24/09/2021 à 5h09 CEST

L’Américain Josef Newgarden, double champion du Championnat d’IndyCar, arrive à la dernière course de la saison 2021 à 48 points du leader, l’Espagnol Alex Palou, avec 54 à jouer, pour lequel il a reconnu à la veille du week-end que « gagner & rdquor; son troisième titre serait quelque chose de “vraiment incroyable”. «Je serais surpris si nous gagnons, ce serait le plus surprenant de tous, honnêtement. Ils ont tous été difficiles à gagner. Nous ne sommes pas dans la meilleure position, mais le simple fait d’être dans la conversation est un succès car le moins que nous voulions cette saison est d’être ici dans le combat. Ce serait surprenant, sans aucun doute & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Newgarden a pris toute la conférence de presse avec humour, démontrant la bonne ambiance qui règne en IndyCar. « Je pense que c’est un championnat très respectueux et c’est la beauté de l’IndyCar. Nous avons les meilleurs au monde et nous concourons chaque week-end pour être au top, mais nous le faisons de manière respectueuse. On va à la limite et les sprints font partie de la compétition, mais de manière respectueuse. Nous vivons dans un environnement formidable & rdquor;, a-t-il commenté. «Je suis heureux de répondre à deux questions ici parce que je pensais que je n’allais répondre à aucune (rires). Ce sont eux qui se battent vraiment pour le championnat ici. C’est amusant de se mesurer à eux deux, de regarder ce qu’ils font Pato pour le Mexique et Alex pour l’Espagne; c’est le but de ce championnat, rivaliser avec les meilleurs du monde. Je suis ravi de rivaliser avec eux, mais c’est dommage de ne pas être dans une meilleure position & rdquor;, a-t-il déclaré.

Newgarden partage un moteur, Chevrolet, avec le Mexicain Pato O’Ward, deuxième avec 35 points de retard, mais il a exclu de pouvoir l’aider dans son combat. «Nous ne sommes pas dans la position où nous pouvons aider Pato. J’aimerais qu’une Chevrolet remporte ce championnat, mais nous ne sommes pas à cet endroit ; Pour être honnête, je ne sais même pas comment je peux l’aider à remporter le championnat & rdquor;, a-t-il assuré.