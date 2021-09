IndyCar annonce le programme de 17 courses pour la saison 2022 · .

Le calendrier des 17 courses de la série IndyCar 2022 a été officiellement annoncé lors d’une conférence de presse dimanche matin, confirmant le retour de l’Iowa Speedway et de la course de rue à Exhibition Place à Toronto – ainsi que le premier début de saison en 18 ans.

La saison débutera dans les rues de Saint-Pétersbourg, en Floride, le 27 février. Ce sera la première fois que la saison IndyCar débutera en février depuis 2004. La visite annuelle de la série au Texas Motor Speedway a été avancée au 20 mars. L’ovale du superspeedway de 1,5 mile, qui a organisé deux courses en 2021, reviendra à une seule course de 600 kilomètres pour 2022. Par la suite, le Grand Prix de Long Beach revient à son calendrier de printemps traditionnel pour la troisième manche le 10 avril, puis Le Barber Motorsports Park en Alabama accueillera la quatrième manche, le 1er mai.

Le mois de mai sur l’Indianapolis Motor Speedway accueillera à nouveau la course de printemps autour du circuit routier IMS le 15 mai, et le joyau de la série, la 106e édition de l’Indianapolis 500, aura lieu le 29 mai.

Immédiatement après l’Indianapolis 500, la série se dirige vers Belle Isle Raceway à Detroit le 5 juin. Mais contrairement au format à double en-tête de ces dernières années, le Grand Prix de Détroit ne comportera qu’une seule course en 2022. Ensuite, la série se déplacera à Road America dans le Wisconsin, le 12 juin.

Après une pause de deux semaines, une seconde moitié de saison dense commence le 3 juillet au Mid-Ohio Sports Car Course. L’Indy Toronto, qui a été omis des saisons 2020 et 2021 en raison des effets durables de la pandémie de COVID-19, revient au calendrier IndyCar le 17 juillet. La semaine suivante, la série revient dans l’Iowa pour un double en-tête précédemment confirmé, composé d’une course de 250 tours le 23 juillet et d’une course de 300 tours le 24 juillet. La deuxième visite de la série sur le parcours routier d’Indianapolis aura lieu le 30 juillet, partageant à nouveau le week-end avec les NASCAR Cup Series lors de leur événement « Brickyard ». Les rues de Nashville, dans le Tennessee, accueilleront le 7 août le deuxième Music City Grand Prix.

La saison s’achève avec la course de 500 km à Gateway Motorsports Park le 20 août, puis se termine sur la côte ouest avec le Grand Prix de Portland le 4 septembre, puis le Grand Prix de Monterey à Laguna Seca Raceway le 11 septembre.

“C’est un excellent programme pour le championnat IndyCar Series 2022”, a déclaré Mark Miles, président et chef de la direction de Penske Entertainment Corporation. « Ce calendrier offre un niveau d’équilibre entre les circuits routiers temporaires, les parcours routiers et les ovales, et cette variété et la polyvalence requise de nos pilotes sont des attributs importants et distinctifs des courses IndyCar Series.

« La continuité de nos événements et la croissance du nombre d’équipes témoignent de notre positionnement fort et de notre dynamique continue. »

Calendrier de la série IndyCar 2022

DateCircuit27 févrierStreets of St. Petersburg20 marsTexas Motor Speedway10 avrilStreets of Long Beach1 maiBarber Motorsports Park15 maiCourse sur route Indianapolis Motor Speedway – IMS Grand Prix29 maiIndianapolis Motor Speedway – 106th Indy 5005 juinRaceway at Belle Isle Park12 juinRoad America3 juilletMid-Ohio Sports Car Course17 juilletStreets Toronto23 juilletIowa Speedway Race 1 (250 tours)24 juilletIowa Speedway Race 2 (300 tours)30 juilletIndianapolis Motor Speedway Road Course – Brickyard GP7 aoûtStreets of Nashville20 aoûtGateway Motorsports Park4 septembrePortland International Raceway11 septembreLaguna Seca Raceway

