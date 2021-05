IndyCar annule la course de rue de Toronto pour la deuxième année consécutive · .

IndyCar a annoncé l’annulation de sa course de rue à Toronto pour la deuxième année consécutive.

Le championnat devait tenir sa 11e manche de 2021 sur le circuit urbain le 11 juillet. Il a blâmé «les restrictions en cours en Ontario axées sur les mesures de santé et de sécurité Covid-19» pour cette décision.

Le président et chef de la direction de Penske Entertainment Corporation, Mark Miles, a déclaré que la course, qui a eu lieu pour la première fois en 1986, «est une caractéristique de notre programme d’été» et que la série a l’intention de revenir l’année prochaine.

«Avoir ce vide pour une deuxième année consécutive est déchirant», a déclaré Miles. «Nous regrettons profondément nos fans là-bas et les exhortons à rester en sécurité pendant ces temps sans précédent.

«IndyCar attend avec impatience un retour de grande puissance en 2022 et pour les années à venir.»

La série a indiqué qu’elle envisagerait d’organiser un événement de remplacement pour la course. La cinquième manche du championnat aura lieu ce week-end sur le parcours routier d’Indianapolis.

Calendrier IndyCar 2021

RoundDateCircuitType118 / 4 / 2021Barber Motorsports ParkRoad225 / 4 / 2021St PetersburgStreet31 / 5 / 2021Texas Motor SpeedwayOval42 / 5 / 2021Texas Motor SpeedwayOval515 / 5 / 2021Indianapolis Motor Speedway road courseRoad630 / 5 / 2021Indianapolis Motor Speedway 62021 / 2021Road AmericaRoad104 / 7 / 2021Mid-OhioRoad118 / 8 / 2021NashvilleStreet1214 / 8 / 2021Indianapolis Motor Speedway road courseRoad1321 / 8 / 2021GatewayOval1412 / 9 / 2021PortlandRoad1519 / 9 / 2021Laguna SecaRoad1626 / Rue / 9 / 2021Laguna SecaRoad1626 / Rue / 9 / 2021Laguna SecaRoad1626 / Rue / 9/2021

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article . avec votre réseau: