IndyCar annule la course Honda Indy Toronto en raison du COVID-19

La série NTT IndyCar a annulé la course Honda Indy Toronto, prévue le 11 juillet, en raison des protocoles COVID-19 toujours en vigueur en Ontario.

L’événement a eu lieu pour la dernière fois en 2019 et devra maintenant faire face à une deuxième année hors du calendrier, le Grand Prix du Canada de Formule 1 2021 également annulé.

Une nouvelle course n’a pas encore été annoncée pour remplir le créneau ouvert, mais IndyCar «envisage divers scénarios» alors qu’il cherche à remplir le calendrier 2021.

S’exprimant aux nouvelles, le président et PDG de Penske Entertainment Corp, Mark Miles, a déclaré: «La course NTT IndyCar Series autour d’Exhibition Place et de Princes ‘Gates est une caractéristique de notre programme d’été. Avoir ce vide pour une deuxième année consécutive est déchirant. Nous regrettons profondément nos fans là-bas et les exhortons à rester en sécurité pendant ces temps sans précédent. IndyCar attend avec impatience un retour de grande puissance en 2022 et pour les années à venir. »

IndyCar est à Indianapolis ce week-end pour le Grand Prix GMR, organisé sur l’Indianapolis Motor Speedway Road Course, avec la 105e course de l’Indy 500 prévue le 30 mai.