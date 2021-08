IndyCar aura-t-il un nouveau champion ? Les prétendants surprises au début de la dernière étape · .

IndyCar a atteint la fin d’une pause estivale de cinq semaines, idéalement programmée autour des engagements du diffuseur hôte NBC envers les Jeux olympiques d’été à Tokyo.

La course de ce week-end est la première des six sur une période de huit semaines qui décidera du champion 2021. Avec Alex Palou et Patricio O’Ward en tête, nous pourrions bien avoir un premier champion à Long Beach le 26 septembre, mais il y a aussi plusieurs autres pilotes en lice.

Entre la course de ce week-end sur un nouveau circuit urbain à Nashville, Tennessee, et la relocalisation inconnue de Long Beach au rôle de finale de la saison, ce tronçon comprend également une course de 500 km autour de l’ovale de Gateway Motorsports Park de 1,25 mile plus trois parcours routiers permanents : l’Indianapolis Motor Circuit Speedway Grand Prix (où Rinus VeeKay a gagné en mai), Portland International Raceway et Laguna Seca Raceway.

Classement des points IndyCar – top 20

Selon le système de points actuel de l’IndyCar Series, 50 points sont attribués au vainqueur de la course, un point bonus est attribué pour la pole position, un point bonus est attribué pour avoir mené un seul tour et le pilote qui mène le plus de tours en gagne deux supplémentaires. points bonus. Le score théorique le plus bas au cours des six prochaines courses est de 30 points, car cinq points sont attribués pour être classé 25e ou moins – et au moins 25 voitures seront sur la grille pour les courses restantes, en raison d’inscriptions à temps partiel.

O’Ward a deux victoires et deux pôles mais a besoin de cohérencePar conséquent, le nombre maximum théorique de points disponibles dans les courses restantes est de 324. Cela signifie que chaque pilote à moins de 294 points du leader des points et du vice-champion d’Indianapolis 500, Álex Palou est mathématiquement éligible pour remporter le championnat IndyCar Series. Mais le nombre de prétendants au championnat réalistes à l’avenir est beaucoup, beaucoup plus petit.

La saison dernière, Josef Newgarden était à 117 points du futur champion Scott Dixon avec six courses à disputer. Il a ensuite remporté trois de ces courses restantes à près de 16 points de son rival – sans que le double de points ne soit accordé lors de la dernière course, comme ce fut le cas de 2015 à 2019. Actuellement, il y a six pilotes à moins de 113 points de Palou. qui peuvent être considérés comme des prétendants « réalistes ».

Trois de ces pilotes courent pour Chip Ganassi Racing: Aux côtés de Palou et du champion national en titre Dixon, il y a le concurrent extérieur Marcus Ericsson qui a remporté sa première victoire à Detroit cette année.

La victoire de Newgarden à Mid-Ohio le ramène dans le combat en tant que concurrent légitime, tandis que son coéquipier de Penske, Simon Pagenaud, est un autre concurrent extérieur. Patricio O’Ward, deuxième au classement et derrière Palou de 39 points, représente le perturbateur du duopole Ganassi-Penske, en tant que pilote vedette de McLaren SP. Il pourrait devenir le premier champion de la série en dehors de ces deux équipes depuis que Ryan Hunter-Reay a remporté le titre pour Andretti en 2012.

Le vétéran Dixon ne peut jamais être exclu. Premièrement, il y a les prétendants marginaux – Ericsson et Pagenaud, derrière Palou de 104 et 113 points respectivement. Leurs minces espoirs de championnat nécessiteraient non seulement une forme similaire à celle que Newgarden a connue la saison dernière, mais de manière réaliste, cela nécessiterait un faux pas des quatre pilotes devant eux.

Alors que Pagenaud est un ancien champion en 2016, c’est Ericsson qui a la forme la plus forte ces dernières courses – avec une victoire à Detroit et une deuxième place à Mid-Ohio lors des quatre dernières courses. Pagenaud, qui est en fin de contrat à la fin de la saison et qui cherche à impressionner, a terminé troisième des 500 d’Indianapolis, mais n’a réussi qu’un autre top cinq toute l’année.

Les mains expérimentées dans les quatre premiers du classement du championnat sont Dixon – troisième du classement et à 56 points de retard – et Newgarden, qui est à 64 points de Palou en quatrième position.

Dixon a remporté la première course d’une double tête au Texas Motor Speedway. Son seul défaut sur une saison par ailleurs solide est survenu lorsqu’il a manqué de carburant au début de l’Indianapolis 500, ce qui a entraîné une lutte désespérée juste pour terminer dans le premier tour en 17e position.

Remarquablement, bien qu’il ne soit qu’à un court du record de sept titres nationaux d’AJ Foyt, Dixon n’a jamais remporté de championnats consécutifs. Mais il a fait deux retours en championnat au cours de la dernière décennie. En 2013, il devançait Hélio Castroneves de 49 points avec trois courses restantes – puis a terminé dans les cinq premiers dans chacune des courses restantes pour remporter le titre avec 27 points. Ensuite, il y a eu la finale 2015 à Sonoma Raceway, où Dixon a remporté la finale des doubles points pour renverser Juan Pablo Montoya sur un bris d’égalité après avoir terminé la saison à égalité de points.

La malchance de Newgarden semble avoir changé la malchance de Newgarden – un accident au premier tour à Barber Motorsports Park, plus les deux défaites tardives lors de la deuxième course du GP de Detroit et de Road America – semble être terminée. Il a mené 172 des 205 derniers tours sur trois courses et ce week-end, il a couru à seulement 30 kilomètres de sa maison d’enfance à Hendersonville, Tennessee.

Mieux encore pour lui, deux des cinq autres sites restants – Gateway et le circuit Indy GP – sont des places que Newgarden a remportées au second semestre 2020. Il a un déficit plus petit à surmonter qu’à ce stade la saison dernière, et un un épanouissement similaire à la fin de 2021 donnerait sûrement à Newgarden son troisième championnat en cinq saisons depuis qu’il a rejoint l’équipe Penske en 2017. Cela le placerait en compagnie d’élite aux côtés des triples champions nationaux Rick Mears, Al Unser Snr, Bobby Rahal et Sam Hornish Jnr.

Les super-étudiants en tête du classement, Palou et O’Ward, ont été des révélations en 2021. Ils se tiennent à la tête du nouveau mouvement de jeunesse d’IndyCar, insufflant une nouvelle vigueur à cette bataille de championnat. L’un ou l’autre pilote deviendrait le plus récent champion de la première série d’IndyCar depuis que Newgarden l’a remporté en 2017.

L’un des avantages d’O’Ward par rapport à Palou est l’expérience sur certains des cours à venir pendant son séjour à Indy Lights, Indy Pro 2000 et une saison partielle en 2019 avec Carlin. Palou a couru en Europe et au Japon avant de rejoindre IndyCar en 2020, et des pistes comme Long Beach, Laguna Seca et Portland ont toutes été abandonnées en raison de l’épidémie de Covid-19 la saison dernière. D’autre part, Palou pilote pour une équipe Ganassi qui a remporté 13 championnats nationaux entre IndyCar et la série CART d’antan, tandis que McLaren SP et leurs prédécesseurs n’ont jamais remporté de titre national.

De plus, depuis sa victoire fulgurante lors de la deuxième course de Détroit, O’Ward a perdu 40 points lors des deux dernières courses contre Palou. Après les qualifications à Mid-Ohio, la frustration d’O’Ward lors des qualifications a commencé à se manifester. Bien qu’il ait décroché deux pole positions cette saison, il ne s’est qualifié que trois fois dans le top six au mérite, ce qui lui laisse plus de travail à faire les jours de course.

Six courses en huit semaines décideront du destin du titre. C’est en partie ce qui a rendu les victoires de retour d’O’Ward à Detroit et lors de la deuxième course au Texas si impressionnantes. Mais compter sur la lutte contre le peloton chaque semaine n’est pas viable sur une séquence de championnat – surtout lorsque Palou se qualifie, en moyenne, trois positions de mieux qu’O’Ward cette saison.

Avec un record de 100 pour cent de podium sur les circuits routiers et une nette amélioration des résultats sur les ovales, les circuits urbains représentent le dernier domaine d’opportunité de Palou pour s’améliorer. Il a terminé 17e à Saint-Pétersbourg et 15e lors de la première course à Detroit (après avoir commencé 25e en raison d’une pénalité sur la grille), mais son podium ultérieur lors de la deuxième course de Detroit suggère qu’il maîtrise déjà la discipline.

O’Ward a eu une course difficile à Saint-Pétersbourg (19e), mais il a également eu une course curieusement anonyme au GP d’Indy en mai (15e) après sa première victoire au Texas.

Sinon, il ne reste plus grand-chose pour séparer la paire en haut des points. Les deux pilotes ont deux victoires, au moins quatre podiums (avec Palou sur six), huit top dix chacun, et ils ont bouclé tous les tours sauf un dans les dix premières courses. Comme il l’a expliqué après la course à Mid-Ohio, Palou a une vision simple du reste de la saison : « Nous allons gagner ce championnat simplement en étant ici chaque week-end et en remportant encore plus de victoires. »

Mais rien n’est jamais aussi simple ou direct dans un combat de championnat IndyCar où les trois disciplines principales de la série seront présentées sur six courses sur une période de huit semaines. Depuis l’unification de l’IndyCar et du Champ Car en 2008, le championnat a été décidé chaque année lors de la dernière manche – et il est très probable que nous verrons un autre grand point culminant du championnat d’ici la fin de cette saison également.

