IndyCar confirme son retour dans l’Iowa en 2022 pour un double titre · .

in

IndyCar renforcera le nombre décroissant d’épreuves ovales dans son calendrier en revenant dans l’Iowa la saison prochaine pour une paire de courses.

La piste de 1,4 kilomètre (0,894 mile) reviendra au calendrier dans le même créneau de juillet qu’elle occupait avant d’être omis du championnat de cette année.

Le retour du lieu s’est fait grâce au soutien de HyVee. La chaîne de supermarchés basée dans l’Iowa a rejoint Rahal Letterman Lanigan en tant que sponsor la saison dernière et est revenue cette année pour soutenir les entrées conduites par Santino Ferrucci et, lors de la course du week-end dernier, Christian Lundgaard.

Les deux courses seront disputées avec des nombres de tours différents, comme indiqué par leurs titres. Le Hy-VeeDeals.com 250 aura lieu le samedi 23 juillet, suivi du Hy-Vee Salute to Farmers 300 un jour plus tard. Les courses précédentes d’IndyCar dans l’Iowa se sont déroulées sur des distances de 250 tours depuis le début de la course en 2007 jusqu’en 2014, date à laquelle elle a été portée à 300 tours. Il a de nouveau été réduit à 250 pour le double titre de l’année dernière.

Le fondateur de Penske Corporation et propriétaire d’IndyCar, Roger Penske, a déclaré que la série était “extrêmement heureuse” d’annoncer son retour sur la piste après un an d’absence.

IndyCar a visité l’Iowa régulièrement jusqu’à cette année « Au fil des ans, l’Iowa s’est avérée être une vitrine appropriée pour la première série à roues ouvertes d’Amérique du Nord. Un ovale clé et une caractéristique de notre calendrier, nous avons profondément manqué de voir nos fans dans l’Iowa cette année et nous attendons avec impatience ce qui nous attend. »

La perte de l’Iowa cette année a vu le nombre de sites ovales plonger à un nouveau plus bas. Seulement quatre des 16 courses du programme actuel se déroulent sur des ovales, dont deux sont représentés par un autre double au Texas Motor Speedway. Les autres sont l’Indianapolis 500 et la course de ce week-end à Gateway dans l’Illinois.

L’Indy Racing League, précurseur de l’actuelle série IndyCar, a couru exclusivement sur des ovales jusqu’en 2005.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article de . avec votre réseau :