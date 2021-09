Indycar Laguna : Herta domine, Grosjean troisième

Colton Herta a conduit le peloton et a écrasé un lapin tout en offrant une autre performance dominante à Laguna Seca, alors qu’Alex Palou s’éloignait d’une course du championnat IndyCar.

Herta a remporté dimanche la pole, comme il l’avait fait en 2019 lors de la dernière course d’IndyCar sur le vaste parcours routier permanent, pour sa deuxième victoire de la saison. Il a égalé son père, Bryan Herta, avec une paire de victoires à Laguna Seca, mais plus important encore, sa cinquième victoire en carrière lui a permis de dépasser le décompte de son père.

“Cet endroit est tellement génial, c’est ma piste préférée en Amérique du Nord”, a déclaré le pilote Andretti Autosport.

Palou, quant à lui, a mené une course fluide et régulière pour une deuxième place pour élargir son avance au classement IndyCar de 25 points à 35 points sur Pato O’Ward avant la finale de la semaine prochaine. L’Espagnol de 24 ans avait besoin de respirer car il n’avait jamais vu le parcours de rue à Long Beach où le titre sera décidé.

Romain Grosjean, troisième, a offert un spectacle spectaculaire en fin de course lorsqu’il s’est frayé un chemin dans la circulation sur le parcours de 2,258 milles en 11 virages. Le Français a effectué 27 passes, un sommet en course, et semblait avoir une chance de rattraper les leaders jusqu’à ce qu’il ait du mal à dépasser la voiture de Jimmie Johnson.

Johnson a été informé par radio de faire travailler Grosjean pour le poste afin de protéger son coéquipier de Chip Ganassi Racing, Palou. Grosjean, lors de sa première saison en Formule 1, et Johnson, sa première année après sept championnats NASCAR, ont frappé les voitures dans le virage alors que les deux pilotes refusaient de céder.

Johnson a brièvement dévié du parcours mais a récupéré, tandis que Grosjean l’a dégagé et a visé à terminer plus haut que troisième. Il n’a pas pu regagner plus de terrain, cependant, mais était ravi de son troisième podium de la saison.

“Ce fut une journée formidable, incroyable”, a déclaré Grosjean, qui s’est excusé pour le contact avec les Johnson. “Laguna Seca, je t’aime, c’est tout ce que je peux dire.”

Johnson, quant à lui, a réalisé sa meilleure course IndyCar de la saison. Il a terminé 17e – son meilleur résultat précédent était 19e – mais a fait des passes de qualité avec Helio Castroneves, quadruple vainqueur d’Indianapolis 500, parmi ceux qu’il a pourchassés. Johnson a également affiché des temps au tour comparables.

O’Ward a fait tout ce qu’il a pu et a terminé troisième derrière Palou pendant une grande partie de la course, mais il a eu du mal avec ses pneus noirs et s’est contenté de la cinquième place.

“Tout le week-end, nous ne l’avons pas eu et j’ai vraiment l’impression que nous avons absolument utilisé chaque once de rythme”, a déclaré O’Ward. « À la fin de la course, c’était tout ce que j’avais. Tout ce que nous pouvons faire, c’est gagner Long Beach et laisser tomber les jetons. Voyons ce que nous pouvons retirer.

La victoire de Herta a donné à Honda son 10e championnat des constructeurs, le quatrième d’affilée, et est intervenue à l’occasion du 25e anniversaire de son premier titre, également remporté à Laguna Seca.

IndyCar terminera sa saison dimanche prochain sur le parcours de rue temporaire à travers le centre-ville de Long Beach. La course a été annulée l’année dernière au début de la pandémie et déplacée d’avril à la finale de cette année pour garantir qu’IndyCar puisse faire l’arrêt.

LUMIÈRES INDY

Kyle Kirkwood a balayé le programme double des Indy Lights à Laguna Seca pour se bâtir une avance de 15 points au championnat avec deux courses restantes.

Ces deux dernières courses auront lieu le mois prochain au Mid-Ohio Sports Car Course, où Kirkwood a déjà gagné deux fois cette saison. Il a été enfermé dans une bataille intense avec David Malukas toute la saison et les rivaux sont venus à Laguna Seca à égalité avec sept victoires chacun.

Maintenant, Kirkwood a neuf victoires et s’est rapproché du système d’échelle Road to Indy. Le pilote Andretti Autosport a remporté le championnat USF2000 en 2018 et le championnat Indy Pro 2000 en 2019. Kirkwood compte 30 victoires en 48 départs sur Road to Indy et le titre Indy Lights lui rapporterait une bourse de 1,3 million de dollars pour au moins trois courses IndyCar, dont l’Indianapolis 500. (Rapport de Jenna Fryer)