Indycar Laguna: Palou vise le titre alors que Herta revendique la pole

Le pilote d’Andretti Autosport, Colton Herta, a remporté la pole à Laguna Seca pour la deuxième course consécutive et tentera aujourd’hui d’égaler son père en tant que double vainqueur sur le légendaire circuit routier californien.

La victoire lui donnerait en fait le trône familial sur la liste globale des victoires en Indycar.

Herta a remporté la pole en 2019 lorsque Laguna Seca est revenue au calendrier IndyCar. La course a été annulée pendant la pandémie l’année dernière mais est revenue ce week-end en tant qu’avant-dernière course du championnat IndyCar.

Bien que Herta ne soit pas un prétendant au titre, Laguna Seca est une piste spéciale pour le natif de Californie et sa famille. Ce week-end marque le 25e anniversaire du col légendaire qu’Alex Zanardi a fait sur le père de Herta, Bryan, dans le tire-bouchon du parcours routier permanent de 11 virages et 2,258 milles.

Ce col est devenu l’un des moments les plus indélébiles de la piste et a fait de Laguna Seca un synonyme de celui de Herta. Deux des quatre victoires en carrière de Bryan Herta sont survenues à Laguna Seca, en 1998 et 1999.

Colton Herta a effectué un tour en 1:10,7994 samedi pour remporter sa troisième pole de la saison, la septième de sa carrière. Il compte quatre victoires en carrière, dont trois sont venues de la pole et cherchera à dépasser son père Bryan Herta dans la colonne des victoires avec une cinquième victoire dimanche.

“Je pense que l’objectif est de battre tout le monde sur les victoires”, a déclaré Colton Herta. “Mais je pense que beaucoup de gens respectaient papa et pensaient qu’il était un très bon pilote. Donc, quand vous pouvez dépasser quelqu’un comme ça sur des victoires en carrière, cela signifie certainement beaucoup. »

Herta débutera aux côtés de son coéquipier d’Andretti Autosport, Alexander Rossi, qui a décroché la semaine dernière son premier podium de la saison.

Will Power partira troisième parce qu’il a été abandonné derrière Rossi par le contrôle de course IndyCar pour une violation lors de la ronde de qualification Fast Six.

“Parfois dans la vie, j’aimerais que vous puissiez refuser les pénalités parce que je préfère commencer troisième que deuxième”, a déclaré Rossi. “Nous pensons que nous avons une bonne chance, nous allons simplement attendre et voir ce que la course apportera.”

Les prétendants au championnat étaient les suivants puisque seuls le leader des points Alex Palou et le pilote deuxième place Pato O’Ward se sont qualifiés pour la dernière ronde de qualification. Palou s’est qualifié quatrième et O’Ward sixième – Oliver Askew a été pris en sandwich entre eux lors de son essai pour un siège libre à Rahal Letterman Lanigan.

Marcus Ericsson et Scott Dixon ont raté de peu l’accès à la ronde finale et les coéquipiers de Chip Ganassi Racing partiront septième et huitième. Palou mène l’écurie Ganassi au classement avec 25 points d’avance sur O’Ward.

Ericsson, qui est à 75 points et classé cinquième, a à peu près concédé que le championnat “est probablement trop en avance” pour qu’il gagne : “Nous avons eu une bonne voiture tout le week-end et nous pouvons certainement nous battre à partir de là.”

Dixon a 49 points de retard sur Palou mais n’a pas été dérangé par son effort de qualification : « C’est ce que c’est », a déclaré le sextuple champion en titre. Avec cinq départs précédents à Laguna Seca dans une voiture Indy et une sixième course dans une voiture de sport, Dixon est le pilote le plus expérimenté sur la piste dans le domaine des 27 voitures.

Palou n’a jamais couru à Laguna Seca, et O’Ward a cinq départs dans les catégories juniors. Mais après deux jours d’essais puis de qualifications, Palou a semblé avoir la patience et la précision pour la piste, tandis qu’O’Ward a fait plusieurs vrilles.

O’Ward a déclaré que le championnat était à perdre pour Palou. (Rapport de Jenna Fryer)