Indycar : Magnussen remplace Rosenqvist à Road America

Kevin Magnussen, qui vient de remporter sa première victoire en huit ans, fera ses débuts en IndyCar alors qu’il continue de quitter la Formule 1 dans son rétroviseur.

Magnussen courra à Road America dans le Wisconsin ce week-end pour Arrow McLaren SP en tant que pilote de remplacement pour Felix Rosenqvist, qui a été blessé dans un accident à Detroit. Rosenqvist n’a pas été médicalement autorisé à conduire, a déclaré l’équipe mercredi.

Le Danois a effectué 19 départs pour l’équipe de Formule 1 McLaren en 2014, dont une deuxième place, meilleure en carrière, au Grand Prix d’Australie cette année-là. Mais ses sept années en F1 ont pris fin lorsque Haas a largué Magnussen et Romain Grosjean à la fin de la saison dernière.

Grosjean est passé à l’IndyCar et a retrouvé Magnussen le week-end dernier à Detroit, où l’IndyCar et la série de voitures de sport IMSA ont réalisé un programme double.

Rosenqvist a été blessé dans un accident samedi, et quelques heures plus tard, Magnussen a remporté sa première victoire en IMSA depuis 2013 dans une course des World Series by Renault à Barcelone.

Magnussen sera en compétition dimanche à Road America contre ses anciens coéquipiers Grosjean et Marcus Ericsson, qui ont quitté la F1 pour l’IndyCar après la saison 2018 et à Detroit a remporté sa première victoire en IndyCar pour donner à Ganassi un balayage samedi.

Ce sont les opportunités que le pilote danois recherchait lorsqu’il a décidé de quitter la F1 après sa séparation avec Haas. Rester dans les parages juste pour conduire pour une autre équipe incapable de concourir pour les victoires semblait moins attrayant.

« Si j’avais une Mercedes ou une Red Bull, je ne dirais pas non. Je ne pense pas que beaucoup de pilotes le feraient, mais cela n’arrivera pas », a déclaré Magnussen.

Il s’est tourné vers les États-Unis pour trouver du travail et l’a trouvé au volant d’une voiture de sport pour Chip Ganassi Racing, qui a décidé à la fin de l’automne dernier de revenir à la compétition IMSA après une interruption d’un an de la série.

L’effort pour lancer un nouveau programme Cadillac soutenu par l’usine a été intense et Ganassi, qui se vante de « J’aime les gagnants » à chaque fois qu’un de ses pilotes remporte une victoire, a choisi Magnussen comme copilote avec le vétéran de la série Renger van der Zande.

Magnussen n’a jamais douté qu’il était rapide et capable de gagner dans des voitures de compétition, et c’était évident dès qu’il est entré dans la course Ganassi. Magnussen et van der Zande étaient en lice lors des trois premières courses IMSA – ils ont mené 225 tours à Daytona et 115 à Mid-Ohio – avant leur victoire décisive à Belle Isle.

“En tant que jeune enfant, vous grandissez en sachant que vous devez gagner des courses pour continuer et si vous montez les niveaux vers la F1, si c’est votre objectif, vous vous habituez à gagner des courses parce que vous vous y attendez”, a déclaré Magnussen.

“Vous devez être exactement dans la bonne situation pour gagner en Formule 1, donc vous savez, après un certain temps, quand vous savez que vous n’avez aucune chance de gagner, à la fin de la journée, peu importe ce que vous faites qu’il s’agisse de sports mécaniques ou d’échecs, vous voulez gagner.

« En venant ici, je savais que lorsque je me suis inscrit avec Chip Ganassi, j’aurais une chance de gagner des courses. C’est plus agréable que tout ce que j’ai fait ces dernières années », a ajouté Magnussen. (Rapport de Jenna Fryer)