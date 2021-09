Indycar revient à Long Beach pour une finale décisive

L’un des joyaux de la couronne du sport automobile et de la scène nord-américaine des festivals de rue avec Indycar a ouvert ses portes jeudi pour la première fois en 17 mois après que la pandémie a interrompu une course de 45 ans pour le Grand Prix de Long Beach.

L’événement annuel a été l’un des événements de rue les plus longs de la course automobile depuis son ouverture en 1975 en tant que parcours de rue temporaire à travers le pittoresque centre-ville de Long Beach.

Le prestige a grandi au cours d’une course de huit ans accueillant la Formule 1, et la série de globe-trotters a trouvé que c’était une étape favorable en raison du temps agréable, de la proximité de Los Angeles et des exigences du tronçon de 1,968 milles de routes urbaines. qui tournent dans le sens des aiguilles d’une montre sur 11 tours.

Pendant quatre jours par an, Long Beach est le carrefour des voitures rapides et des stars chics, où les sports mécaniques et les célébrités se rencontrent.

Et tandis que la course rugit autour des fêtes, les vendeurs du centre d’exposition vendent de tout, du maïs soufflé aromatisé aux bijoux faits à la main ou aux souvenirs de course. House of Pistachios jeudi était déjà installé au même endroit où l’entreprise familiale vend des noix depuis 1984.

Jim Michaelian, membre du groupe Grand Prix depuis 1975 et maintenant son président et chef de la direction, a déclaré que les expositions au centre d’exposition seraient en baisse cette année, car de nombreuses entreprises n’ont pas encore repris les programmes de marketing interrompus par la pandémie. Mais les vendeurs sont pour la plupart revenus et des concerts de musique, une expo sur le style de vie, une zone pour les enfants et des lieux de restauration et de boissons seront tous en place.

Les Maks sont requis même à l’extérieur, et les participants doivent présenter une preuve de vaccination ou un test négatif pour COVID-19 effectué au plus tôt 72 heures avant le jour d’ouverture de vendredi.

“Nous nous attendons à une très forte participation et nous voulons créer le même sentiment d’excitation et d’énergie que cet événement porte généralement”, a déclaré Michaelian jeudi.

« Nous le faisons de manière très sûre et sécurisée. C’est important car lorsque cette course se terminera (dimanche), cela aura été le méga-événement le plus sûr de Californie ouvert à tous.

La course 2019 a attiré 187 000 spectateurs sur trois jours, une augmentation de 1% par rapport à l’année précédente, lorsque le Grand Prix affichait son plus haut total de fréquentation depuis 2000. Ceux qui se promènent jusqu’à l’eau ce week-end peuvent se régaler dans des food trucks avec un siège proche. à la relève de la garde d’IndyCar.

Alex Palou remportera son premier championnat IndyCar dimanche, à moins d’un effondrement total dans lequel une 11e place ou mieux décroche le titre. Le joueur de 24 ans n’en est qu’à sa deuxième saison en IndyCar, mais un passage cette année à Chip Ganassi Racing a poussé un pilote jusqu’alors inconnu à une course pour devenir le premier champion espagnol de la série américaine à roues ouvertes.

Palou affrontera Pato O’Ward, la star de 22 ans d’Arrow McLaren SP qui tente de devenir le premier champion mexicain d’IndyCar. O’Ward a connu une saison solide avec les deux premières victoires de sa carrière et une bravade qui a établi des parallèles avec Juan Pablo Montoya.

Peu importe qui gagne entre eux – le double champion Josef Newgarden, un Américain, est mathématiquement éligible mais un longshot – IndyCar aura son premier champion d’un pays hispanophone depuis Montoya en 1999. Le vainqueur sera également le premier champion sous 25 depuis Scott Dixon, qui a récolté six couronnes depuis ce premier titre de 2003 à 23 ans.

O’Ward a déclaré que le championnat était à perdre pour Palou, mais n’a pas concédé après avoir perdu 35 points de retard sur le leader le week-end dernier à Laguna Seca. O’Ward a couru à Long Beach en 2019 (12e place) mais Palou a vu le circuit pour la première fois de sa vie jeudi.

“Je vise la victoire à Long Beach, quoi qu’il en coûte”, a déclaré O’Ward. « Nous avons encore une chance. Je sais que les choses peuvent aller très vite dans le sud en course. Tout ce que je peux faire, c’est simplement l’envoyer, livrer le combat aux gars.

Palou a adopté une approche décontractée en partie parce qu’il est coéquipier avec Dixon et Jimmie Johnson, sept fois champion de NASCAR. Dario Franchitti, triple vainqueur de l’Indianapolis 500, est l’entraîneur de conduite de Ganassi. Palou a donc accès à un coffre inestimable de trucs et astuces.

Johnson a même conseillé Palou le mois dernier sur les aspects mentaux de la course aux championnats. Jeudi, Palou a participé à son premier échange de casque en carrière en tant que professionnel. Un échange de casque est un signe de respect entre les conducteurs, qui échangent des casques qui ressemblent davantage à des œuvres d’art et ont une signification personnelle importante.

Palou, qui n’a jamais remporté de championnat à un niveau majeur et a remporté un titre pour la dernière fois il y a cinq ans ou plus en karting en Espagne, a échangé avec Johnson. C’était une petite célébration dans ce que Palou a appelé “probablement la semaine la plus importante de toute ma vie”.

Il a juré de « profiter de chaque instant de » Long Beach mais n’a pas devancé son objectif de titre.

“C’est comme mettre du sel sur la nourriture, vous devez avoir un équilibre”, a-t-il déclaré.

Il devrait être aussi proche que possible d’un événement typique de Long Beach – avec l’excitation supplémentaire d’une course de championnat. Willy T. Ribbs, intronisé jeudi sur le Walk of Fame aux côtés de l’actuel pilote de pace car IndyCar Oriol Servia – le dernier pilote espagnol à remporter une course avant Palou cette saison – pensait que le potentiel était là pour un week-end vintage à Long Beach.

Ribbs a pointé du doigt un gratte-ciel aux parois de verre et a déclaré qu’il avait regardé le premier Grand Prix 1975 de l’intérieur du bâtiment. Trois ans plus tard, il a fait ses débuts en course aux États-Unis sur le circuit, et Long Beach en 1990 était l’endroit où Ribbs a fait ses débuts en IndyCar.

“J’ai regardé cet endroit grandir, je vois ce que cela signifie pour la ville et la communauté des courses”, a déclaré Ribbs. “S’il y a deux (courses) dans ce pays que la course automobile a construit (les villes), ce serait l’Indianapolis 500 et le grand prix de Long Beach.” (Rapport de Jenna Fryer)