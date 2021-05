Inégalités de richesse / pouvoir et glissement vers le désordre ⋆ .

par Charles Hugh Smith, Of Two Minds:

Le poids de cette asymétrie extravagante de richesse et de pouvoir entraîne la nation dans le désordre.

La Constitution américaine ne s’adresse pas à une petite élite possédant la majeure partie de la richesse privée du pays et utilisant une partie de cette richesse pour influencer le gouvernement fédéral. ainsi leur richesse et leur pouvoir politique augmentent dans un retour d’auto-renforcement: en raison de leurs contributions à la campagne et de leur lobbying, la richesse des élites continue de croître, renforçant leur pouvoir politique pour étendre davantage leur richesse, et ainsi de suite.

Cette domination financière et politique est donc parfaitement légale. Comme le dit la célèbre citation de Bastiat: «Lorsque le pillage devient un mode de vie pour un groupe d’hommes dans une société, ils se créent au fil du temps un système juridique qui l’autorise et un code moral qui le glorifie.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Ce pillage légalisé a maintenant atteint des extrêmes tellement absurdes que la kleptocratie ne rend plus justice en tant que descripteur des États-Unis. Considérez cet extrait de Monopoly contre démocratie (Affaires étrangères):

Comme leurs ancêtres au début du XXe siècle, les Américains d’aujourd’hui ont connu des décennies d’inégalités croissantes et de concentrations croissantes de richesse et de pouvoir. La dernière décennie a vu à elle seule près de 500 000 fusions d’entreprises dans le monde. Dix pour cent des Américains contrôlent désormais 97 pour cent de tous les revenus du capital du pays. Près de la moitié des nouveaux revenus générés depuis la crise financière mondiale de 2008 sont allés au 1% des citoyens américains les plus riches. Les trois Américains les plus riches ont collectivement plus de richesses que les 160 millions d’Américains les plus pauvres. (italiques ajoutés.)

Si vous lisez que trois kleptocrates détenaient plus de richesse que la moitié des habitants de la Slobovie inférieure, que les 0,1% les plus riches possèdent plus de richesses que les 80% les plus pauvres. et que près de zéro 3% de tous les revenus provenant du capital se sont répercutés sur les 90% les plus pauvres, que pensez-vous de l’asymétrie richesse / pouvoir en Slobovie inférieure?

Nous savons maintenant ce que signifie réellement l’exceptionnalisme américain: exceptionnellement kleptocratique. Alors même que la richesse privée atteignait des sommets sans précédent au cours de la dernière décennie de largesses de la Réserve fédérale (des milliers de milliards pour les financiers et les spéculateurs trop gros pour être emprisonnés), le pourcentage d’actions détenues par la classe fortunée des 90% à 99% est 39% à 35% et le pourcentage détenu par les 50% les plus pauvres a glissé à 0,6%. (Données de la base de données FRED de la Réserve fédérale)

Maintenant, il y a des rumeurs à Washington DC sur la suppression des échappatoires fiscales pour les entreprises, qui récupèrent 15% du PIB du pays sous forme de bénéfices. C’est certainement un très joli théâtre politique, mais faites-moi savoir quand vous et moi pouvons louer une boîte postale en Irlande et ne payer aucun impôt fédéral sur le revenu, alors que les entreprises paient le total des taux d’imposition fédéraux que nous payons (40 +%) avec 15,3. % de taxe sur le travail indépendant, 3,9% de taxe complémentaire Medicare, etc.

Le poids de cette asymétrie extravagante de richesse et de pouvoir entraîne la nation dans le désordre. Il n’y a pas de limites juridiques ou politiques à la richesse privée et au pouvoir politique, et les politiciens qui dépendent des riches pour financer leurs campagnes de réélection ont manifestement peu d’intérêt à nuire aux oies qui pondent leurs œufs d’or.

Les super-riches et les entreprises américaines estiment qu’elles peuvent réprimer toute résistance à leur domination par un signalement de la vertu et une suppression politique, mais elles doivent avoir raté l’histoire: lorsque les 90% les plus pauvres possèdent effectivement un capital à revenu nul et aucune voix politique, et même les 9,9% les plus riches n’ont pas vraiment de pouvoir politique réel, alors un désordre de la variété incontrôlable survient pour rééquilibrer l’extrême asymétrie.

En savoir plus sur OfTwoMinds.com