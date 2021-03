Ineos et personne d’autre

28/03/2021 à 17:01 CEST

Cette Volta dominée par l’équipe Ineos a roulé si vite que les cyclistes ont fait garer leur voiture, facile à identifier par les plaques d’immatriculation andorrane et monégasque, à côté des autocars pour repartir immédiatement vers les lieux de résidence, avec presque pas le temps de voir. le podium de Barcelone pour trois coureurs de la même équipe, Adam Yates, Richie porte Oui Géraint Thomas comme témoignage de la tyrannie de l’équipe britannique à la tête du général.

Il n’est pas habituel que trois cyclistes d’une même équipe se partagent le podium, trois coureurs qui ne se sont pas attaqués, seulement respectés selon les positions qu’ils ont conquises en escaladant des montagnes dans une Volta qui a terminé aujourd’hui à Barcelone, sans Alejandro Valverde, quatrième du général, pouvait atteindre le tiroir qu’il désirait. Circonstance douce-amère, car il est gratifiant de voir un cycliste de sa lignée se battre pour les positions d’honneur dans une course comme la Volta, sur le point d’avoir 41 ans. Mais, en même temps, c’est un signe triste et inquiétant car il montre l’immense vide qui s’est créé derrière lui, sans coureurs qui ne peuvent même pas aspirer à une victoire d’étape en Volta. C’est lui qui a le plus réussi à y parvenir. Sept étapes et sept victoires étrangères, la dernière hier, mises en scène en la personne de Thomas de Gendt.

La course s’est déroulée à une moyenne de 41,3 kilomètres à l’heure, une vitesse vertigineuse, plus typique d’être atteinte sur le Circuit de Catalunya, où le peloton a parcouru samedi, que dans une Volta au tracé montagneux, avec deux finales d’étape, à 2 000 mètres et un dernier jour, à Montjuïc, où la très dure rampe menant au château a été escaladée six fois, avec des pourcentages atteignant 16%.

C’était là que Movistar a tenté en vain d’éloigner au moins l’une des trois étoiles d’Ineos; un seul suffisait à Valverde pour monter sur le podium. Mais que pourraient-ils faire au-delà d’éliminer leurs grégaires? Et cela a même donné l’impression que dans la sixième et dernière ascension, avec Thomas manoeuvrant à la tête du groupe, Valverde a démissionné, car en fait, si vous avez déjà remporté cette course à trois reprises, si vous avez presque 41 ans, si vous avez été champion du monde Si vous êtes un mythe sur la moto, quelle différence cela fait-il pour vous, si vous n’allez pas gagner, terminer quatrième que troisième.

Et c’est qu’Ineos est venu avec son équipe de gala, sûrement avec sept des huit coureurs qui participeront au Tour, où il est permis d’enregistrer un cycliste de plus que dans des courses d’une semaine comme la Volta. Sept cyclistes (cinq résidents en Andorre et deux à Monaco) capables de gravir un port comme Port Ainé à près de 30 kilomètres à l’heure. Qui va bouger? Si c’est déjà un miracle de ne pas sortir d’un peloton tiré par l’équipe britannique.

Pour cette raison, à Montjuïc, il n’y avait rien à faire, peu importe combien Movistar plaçait les cyclistes en tête, comme Sergio Samitier, qui a été pressé comme un citron, ou faire travailler Enric Mas, sans que ses anneaux tombent, en faveur de Valverde. C’était impossible! Yates, le vainqueur, celui qui est passé par erreur comme le frère le plus paresseux, après son jumeau Simon Il a remporté la Vuelta 2018 et était presque sur le point de remporter le Giro, il a un palmarès extraordinaire. La Volta, conquise hier, rejoint les triomphes du Tour des Emirats, de la San Sebastián Classic, des étapes de Tirreno-Adriatico et du Dauphiné, plus le classement des jeunes, alors qu’il n’avait pas encore 25 ans, dans une Grande Boucle en qu’il a habillé de jaune, quatrième en 2016 et neuvième l’an dernier.

Mais c’est que le second du général n’était autre que Richie porte, avec deux Paris-Nice dans le sac, un Tour de Suisse et la victoire absolue dans la Volta de 2015, sans oublier la troisième place obtenue l’an dernier sur le Tour, le grand triomphe dont Geraint Thomas chérit, le troisième de la finale de classe enseigné à Barcelone.

Palier ou Thomas, s’ils s’étaient inscrits seuls, ils auraient pu gagner la Volta, mais, en plus, ils avaient des grégaires comme Richard Carapaz, avec une torsion arrière, ou Rohan Dennis, avec deux titres mondiaux contre la montre. Alors éteignez-le et allons-y. Bien sûr, ils ont remporté le classement par équipe et parce qu’ils ne voulaient pas se battre pour d’autres titres.

A la fin de la course, ils ont pris les voitures et se sont rendus en Andorre ou à Monaco pour reprendre des forces et continuer dans quelques jours à gagner partout. Pogacar, Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe Oui Roglic, absent de la Volta, permettez-le.