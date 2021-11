Inés Arrimadas et sa « non signature » pour le PP

11/05/2021 à 13:45 CET

.

La présidente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, s’est exprimée clairement et a assuré que malgré la situation de leur formation, « l’écrasante majorité reste & rdquor; en Cs et a été convaincu que « Si j’avais voulu & rdquor; aurait pu être dans le PP de la même manière que d’autres anciens coéquipiers l’ont fait.

Au cours de l’heure des questions à ‘Los Desayunos del Periódico Extremadura’, Inés Arrimadas a déclaré à Badajoz que «quiconque peut être dans Cs aujourd’hui critiquant le PP et demain dans le Parti populaire critiquant les citoyens, il y a sa pénitence & rdquor ;. « Cela aurait pu être fait par n’importe lequel d’entre nous, Demain le PP nous accueille à bras ouverts, on commence à critiquer les Cs et on a une petite cargaison là-bas& rdquor;, a souligné Arrimadas, ajoutant que « l’indignité ne consiste pas à perdre un siège, mais à le garder à tout prix & rdquor;.

En ce sens, la dirigeante de Cs a déclaré qu’elle avait été «plus respectueuse avec le PP que certains de ceux qui sont maintenant au Parti populaire critiquant Ciudadanos, qui ont dit des atrocités, sans pitié & rdquor; des populaires. Pour les Arrimadas « le PP n’est pas un ennemi, c’est un parti partenaire& rdquor;, mais « soudain un jour & rdquor; il ne va pas se convertir à cette formation pour critiquer Ciudadanos.

Quant à savoir si elle a eu une offre à cet égard, la présidente de Cs a déclaré qu’elle est convaincue que « cela pourrait faire de même & rdquor; que certains de ses anciens coéquipiers mais il ne voulait pas : « pas seulement moi, mais beaucoup de mes coéquipiers qui feraient aussi le bonheur des autres parties & rdquor;.

« L’étiquette de transfert ne s’efface pas, c’est un tatouage permanent », a-t-il déclaré.