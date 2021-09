Inés Gómez Mont A-t-elle éprouvé du karma en parlant d’Érika Buenfil ? | Instagram

Après le fort scandale qui a impliqué Inés Gómez Mont, les commentaires sur les réseaux sociaux n’ont pas cessé et beaucoup attribuent, ils sont ” karma ” envers celui qui était l’hôte de “Fenêtrage“pour les indiscrétions révélées de Erika Buenfil.

Certains internautes n’ont pu s’empêcher de se souvenir d’une série d'”indiscrétions” commises par la présentatrice, Inés Gómez Mont, lorsqu’elle travaillait avec Pati chapoy dans le programme du spectacle : “C’est du karma”, soulignent-ils des commentaires.

L’un des épisodes dont se souviennent les utilisateurs des réseaux sociaux est celui où le “comarre” de Galilée Montijo a découvert un fort scandale à propos d’Érika Buenfil, lorsqu’en 2009, il a été révélé que le fils d’un ancien président mexicain, était le père du fils unique de l’actrice et aujourd’hui éminent “Tik Toker”, Buenfil.

Dans certains commentaires, ils ont même souligné la situation passée qu’aujourd’hui épouse de Víctor Manuel Álvarez Puga, a vécu dans son précédent mariage avec Javier Díaz avec qui elle est restée de 2008 à 2013.

Et les rebondissements que prend la vie, puis Javier se retrouve avec Inés avec 4 enfants et ne s’est jamais occupé d’eux, a écrit un internaute sur YouTube, auquel un autre a répondu : “Ça s’appelle du karma !”

L’aujourd’hui indiqué par divers procès, parmi lesquels sont allégués “blanchiment d’argent” , Inés Gómez Mont, Il a mentionné à l’époque que le fils de l’ancien président et sa femme étaient d’accord pour que la nouvelle soit révélée.

Apparemment ce serait elle qui soi-disant le fils de l’homme politique et sa femme ont été invités à le révéler dans le programme de l’émission, selon le également collaborateur de “Los 25+”

Cependant, ledit épisode causerait un malaise à Érika Buenfil, qui dans une interview commenterait la question, et bien qu’à ce moment-là elle aurait reçu beaucoup de soutien lors de plusieurs appels, a-t-elle souligné, “elle seule avait le droit de s’adresser à le problème.”

Il y a ceux qui font du bois de chauffage à partir de l’arbre tombé, a commenté entre autres détails l’actrice de télévision, qui a également répété : “Mais personne d’autre que moi n’avait le droit de parler”, a déclaré Buenfil.

De même, l’histrionique a commenté qu’elle doutait que le père de son fils accepte la divulgation de telles informations et a affirmé que le conducteur et aujourd’hui “mère de six enfants“Inés Gómez-Mont Arena, l’a fait pour avoir plus de points de classement.

Actuellement, l’occasionnellement “modèle mexicain“, la nièce d’un ancien secrétaire de l’Intérieur à l’époque de l’ancien président Felipe Calderón Hinojosa, est réfugiée aux États-Unis, d’où elle a complètement démenti les accusations pour lesquelles un mandat d’arrêt va récemment être émis contre elle et son actuel mari.