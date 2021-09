Inés Gómez Mont détrône Galilea Montijo avec un ventre plat

in

Trahison de Galilée Montijo? Inés Gómez Mont arbore une silhouette et un ensemble haut et pantalon très stylé avec lesquels elle a montré sa silhouette marquée et son ventre super plat. Quelqu’un vient voler la victoire au tapathie?

Pendant de nombreuses années, Inés Gómez Mont et le “Le chauffeur d’aujourd’hui“Ils ont entretenu une amitié très étroite et même la présentatrice de Tv Azteca a fait de Montijo la marraine d’un de ses six enfants.

C’est à cause de ce lien que l’un et l’autre sont affectueusement surnommés “comadre” ce qui a aussi été vu dans les divers commentaires que l’actrice du feuilleton, “Tric-Trac“, dédie-t-il à sa collègue et amie du milieu de l’émission, Galilée.

A cette occasion, le “présentateur de télévision“, Inés Gómez Mont Arena, volerait le trône à son amie et sage-femme en se couronnant comme l’une des reines non seulement de la mode mais aussi d’une silhouette enviée.

Quand la vie me demande de danser avec elle et ………bien, je danse avec elle !!!, lit-on dans le message qui accompagne la publication du “mannequin” de 38 ans.

Avec un haut jaune short à manches bouffantes et pantalon à la taille, coupe large au niveau des jambes, Inès Gomez Mont se vantait de sa silhouette marquée, en particulier son ventre plat et sa petite taille Quelle silhouette !

Être « mère de six enfants« Cela n’a pas empêché Inés Gómez Mont de conserver sa silhouette élancée et c’est avec cette tenue, également très à la mode, qu’elle a détrôné la reine de la mode d’aujourd’hui, la « businesswoman » de Latingal Boutique.

Rappelons que “Gali” revient de Televisa et du programme “Las Estrellas” tout un podium après avoir été capturée dans plusieurs des séances photographiques qu’elle partage pour Instagram.

Le collaborateur mémorable d’émissions de télévision telles que “Les 25+“et” Ventaneando “dans télévision aztèque, a reçu plusieurs commentaires très flatteurs dans lesquels ils ont également applaudi son choix de mode.

Quelle belle tenue !!!!! Tenue d’une centaine, Ufffff !, La blouse et le pantalon sont incroyables… s’il te plait dis-moi où tu les as achetés, Magnifique… cette tenue, Wow j’ai toute la tenue, je t’aime, tu lis dans les messages qu’ils ont dédié à celui qui était une connaissance face à la conduite au Mexique.

La ex-conjoint de Javier Díaz Il a sans aucun doute fait sensation avec l’une des couleurs les plus vives de l’été, pour lequel au total il a ajouté 22 235 likes.

Aujourd’hui, Gómez-Mont Arena, est l’épouse actuelle de Victor Manuel Allvarez Puga à qui il a rejoint sa vie depuis 2015, actuellement le ancien collaborateur de Tv Azteca, s’est entièrement consacré à sa famille en s’éloignant des projecteurs.