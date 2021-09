Inés Gómez Mont est arrêtée avec son mari Víctor Manuel | Instagram

Ils ont récemment publié qu’ils tournent l’ordre de appréhension contre Inés Gómez Mont et son mari, Víctor Manuel Álvarez Puga, pour détournement de fonds, ce qui a sans aucun doute surpris de nombreuses personnes.

Et il semble qu’ils soient également accusés d’organisation d3l1ncu3nc1a et d3l1t0s d’opérations avec des ressources de provenance illicite.

Les autorités ont annoncé qu’un mandat d’arrêt avait été lancé contre la présentatrice de télévision et parfois mannequin mexicaine et son mari, Victor Manuel Álvarez Puga, par d3l1t0s de détournement de fonds.

Cela peut vous intéresser: “Tu vas nous manquer” Inés Gómez Mont dit tristement au revoir à “Tita”

C’est ainsi que désormais, les autorités les recherchent déjà pour pouvoir remplir un mandat d’arrêt.

Cependant, le célèbre animateur de télévision n’a pour le moment commenté l’affaire dans aucun média.

Il convient de noter que la célèbre femme est née à Mexico le 29 juillet 1983 et s’est également développée en tant que modèle.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Inés Gómez Mont, est devenue connue comme l’animatrice de programmes tels que Ventaneando sur TV Azteca et “Los 25+”.

Elle est la nièce de l’ancien secrétaire du gouvernement mexicain Fernando Gómez Mont et le célèbre s’est également aventuré dans le monde de la télévision en tant qu’actrice dans la telenovela “Tric Trac”, lancée en 1997.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également travaillé dans le département de production d’informations à Televisión Azteca, où il a ensuite réussi à rejoindre l’équipe d’animation dirigée par la journaliste Paty Chapoy, qui s’est imposée comme l’une des figures les plus importantes du show business. important au cours des 20 dernières années au Mexique.

Cela peut vous intéresser : Aracely Arámbula, sculpturale dans un corps de volants en plein jour

Il n’est pas possible que l’une des plus belles femmes qui manque la télévision soit sans aucun doute l’animatrice Inés Gómez-Mont, cependant, une maladie qui l’afflige ne lui a pas permis de revenir dans les programmes du matin ou du soir, où elle manque de ses grandes participations, comme dans le programme “Ventaneando”, par exemple.

Cependant, il semble que maintenant, il sera beaucoup plus difficile de la revoir, car avec cette nouvelle, elle se retrouvera dans de graves ennuis pendant longtemps.

D’autre part, Gómez-Mont est également connue dans le monde artistique pour avoir l’une des plus grandes familles d’acteurs et cela est beaucoup basé sur l’énorme cœur que l’actrice et son mari May ont, qui a fait partie du pilier de cette nombreuse et chère famille.