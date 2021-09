Inés Gómez Mont et son mari ont acheté un manoir à Miami qui appartenait à Cher

Les espaces communs spacieux et ensoleillés présentent des murs blancs et une variété de carreaux frappants. Des escaliers doubles entourent le hall spectaculaire. La maison dispose également d’une salle de jeux, d’une salle à manger avec lustres, d’un bar, d’une salle de sport, d’un bureau et d’un salon avec vue sur l’océan. Six chambres et 6,5 salles de bain complètent le plan de construction de trois étages.

Manoir ayant appartenu à Cher (Douglas Elliman)

Cher a possédé ce manoir entre 1993 et ​​1996, l’année où elle l’a vendu pour 4,3 millions de dollars, selon les registres immobiliers de Miami.

Concernant le mandat d’arrêt contre Inés et son mari, Animal Político précise que l’enquête est liée à l’attribution frauduleuse de deux contrats en 2016

pour un total de 2 mille 950 millions de pesos qui, via des sociétés écrans et des opérations de blanchisserie, seraient allés sur les comptes du couple.