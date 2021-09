Inés Gómez Mont met en garde contre les poursuites engagées contre elle : “Je ne peux plus garder le silence”

in

Inés Gómez Mont est réapparue sur les réseaux sociaux, 17 jours après avoir appris qu’un mandat d’arrêt avait été lancé contre elle et son mari Víctor Manuel Álvarez Puga.

Le Bureau du procureur général (FGR) accuse Inés Gómez Mont et son partenaire pour les délits de détournement de fonds, le crime organisé et le délit d’opérations avec des ressources d’origine illicite.

Compte tenu de cela, Inés Gómez Mont a assuré dans une publication du 28 septembre, partagée via Instagram :

“Je suis innocent et je n’ai commis aucun crime”

Inés Gómez Mont réitère qu’elle n’a pas eu accès au dossier de recherche

Inés Gómez Mont a commencé son message en déclarant que pendant les jours où elle est restée silencieuse, elle s’est concentrée sur la préparation de sa défense.

En ce sens, l’ancienne conductrice de « Ventaneando » a réitéré qu’elle ne peut toujours pas accéder au dossier d’enquête à son encontre.

Malgré cela, Inés Gómez Mont a affirmé qu’elle était innocente des accusations portées contre elle qui ont été diffusées dans les médias :

« J’ai gardé le silence pendant quelques jours pour essayer de comprendre les faits qui m’étaient imputés et me concentrer sur ma défense. Bien que n’ayant pas accès au dossier, je tiens à souligner que je suis innocent et que je n’ai commis aucun crime “

