Inés Gómez Mont répond au mandat d’arrêt, ils préparent

in

Inés Gómez Mont répond à un mandat d’arrêt, ils se préparent | INSTAGRAM

La populaire conducteur de télévision aztèque, Inés Gómez Mont a répondu à l’éventuel mandat d’arrêt qui a été émis contre elle et son mari Victor Manuel Álvarez Puga.

C’était sur son profil Instagram officiel où il a partagé un Libération, ongle image dans laquelle on pouvait lire qu’elle n’était pas au courant de ce qui se passait, mais qu’elle s’en rendait compte grâce aux médias.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Inés Gómez Mont détrône Galilea Montijo avec un ventre plat

« Cet après-midi, divers médias ont fait état d’une mandat d’arrêt combattu contre moi par mon mari et d’autres personnes », a-t-elle commencé par dire.

Nous n’avons pas eu accès à cet ordre et aux preuves qui le justifient uniquement aux rapports de prisonniers avec des informations partielles et malveillantes. filtré“Il a continué à révéler.

« A ceux qui nous ont adressé leurs témoignages de soutien, je les remercie de tout mon cœur de savoir que nous préparons pour commencer ce processus et nous serons tous nos droits. Je vous tiendrai au courant de cette triste et douloureuse situation. Merci pour votre amour et que Dieu vous bénisse ».

C’est ainsi qu’il a exprimé sa surprise face à ces événements qu’il n’avait aucune idée de ce qui se passait autour de son nom dans les réseaux et les médias.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Por supuesto que en la publicación de Instagram podemos ver que algunas famosas del espectáculo llegaron para expresarle su apoyo como lo fue Galilea Montijo, Flor de Saracho, Andrea Legarreta y muchas otras personas de la televisión y del mundo del entretenimiento que le dejaron sus mensajes de support.

Pas plus tard qu’hier, nous parlions de la belle scène qu’Inés vit avec ses enfants dans sa belle maison, une famille nombreuse et nombreuse, qui profitent de chaque espace ensemble comme la cuisine pour faire des vidéos pour leur chaîne YouTube ou le jardin pour faire quelque chose d’exercice .