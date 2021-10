Inés Gómez Mont a confirmé qu’il existe un mandat d’arrêt contre elle et son mari, Víctor Álvarez Puga, pour entrer dans une prison à sécurité maximale.

Dans un message sur son compte Instagram, Inés Gómez Mont a assuré que le juge Iván Aarón Zeferín Hernández a émis un mandat d’arrêt qui vise à les emprisonner dans « une prison à sécurité maximale », en référence à la prison de l’Altiplano, dans l’État de Mexico (Edomex) .

Inés Gómez Mont a déclaré qu’elle avait très peur d’aller en prison et a assuré que les mandats d’arrêt concernaient des questions fiscales pour lesquelles il existait déjà des « accords concluants » avec le Service de l’administration fiscale (SAT) et le procureur de la défense des contribuables (Prodecon).

L’animateur de télévision et épouse de l’homme d’affaires Víctor Álvarez Puga a insisté sur son « innocence » et assuré que l’affaire était un abus de pouvoir. Il a prévenu qu’ils n’allaient pas « la faire taire » et qu’elle continuerait à se battre « de toutes ses forces » pour sa liberté.

Sur son compte Instagram, Inés Gómez Mont a confirmé qu’il existe un mandat d’arrêt contre elle et son mari pour délits fiscaux, qui incluraient le blanchiment d’argent.

Selon Inés Gómez Mont, le mandat d’arrêt qui vise à la placer dans une « prison à sécurité maximale » fait partie d’une série d’irrégularités dues au fait que le procureur, Carlos Romero Aranda, a engagé une procédure pénale contre elle alors qu’elle n’avait pas pouvoirs légaux correspondants.

L’épouse de Víctor Álvarez Puga a assuré qu’il y a une « soif de persécution » contre lui et a regretté que depuis le 10 septembre dernier, l’existence d’un mandat d’arrêt ait été divulguée aux médias qui, du moins à cette époque, n’avaient-ils pas été formellement notifié.

Inés Gómez Mont a accusé Iván Aarón Zeferín Hernández, juge de contrôle spécialisé dans le système pénal accusatoire de la prison de l’Altiplano, d’être un « complice » des autorités qui la persécutent, car au début il n’avait pas accordé l’ordre de son arrestation ; mais finalement il aurait cédé à la pression médiatique de l’affaire.

« C’est malheureux car cela aurait pu nous donner l’occasion d’aller librement nier toute accusation. Cette opportunité n’existe plus : le juge a ordonné de nous incarcérer dans une prison à sécurité maximale », a-t-il révélé.

Inés Gómez Mont et son mari sont accusés de délits : détournement de fonds, crime organisé et blanchiment d’argent, pour des contrats de 2 mille 950 millions de pesos qu’ils ont gérés avec le ministère de l’Intérieur (Segob) pendant le gouvernement d’Enrique Peña Nieto.