Inés Gómez Mont s’expose lors d’une soirée avec Galilea Montijo !

in

A travers une nouvelle vidéo, l’animatrice Inés Gómez Mont a été à nouveau exposé et peut-être même un peu critiquée car elle est apparue dans une vidéo où elle a gaspillé de l’argent avec ses amis, parmi lesquels se trouvait le chauffeur bien-aimé Galilée Montijo.

Pendant quelques jours que Inès Gomez Mont Elle a été durement critiquée, car on pense que sa richesse est due à des comportements et des activités hors-la-loi, c’est-à-dire illégaux.

En un vidéo qui a partagé l’émission Gossip No Like, via leur chaîne YouTube, ils ont fait quelques révélations sur l’un des voyages d’Inés avec ses amis.

Parmi les célébrités renommées de l’émission figuraient Galilea, Yadhira Carrillo, Jimena Gallegos parmi d’autres célébrités, à partir de 1:09:31 où vous pouvez voir apparaître une note sur la célèbre fête, nous la partagerons tout de suite avec vous.

C’était en 2019 en février lorsque ses amis et même elle-même ont commencé à partager quelques vidéos du voyage susmentionné à Acapulco en avion privé sur leurs réseaux sociaux, où vous pouvez voir des cadeaux qu’Inés a faits à ses amis.

Parmi eux se trouvent des objets personnalisés tels que des sacs, des chapeaux, des maillots de bain, entre autres détails qui auront sûrement excité plus d’un, grâce à Ana María Canseco qui s’est chargée de rassembler chacune des pièces dudit voyage pour en faire un seul vidéo.

Ce qui est amusant, c’est qu’aujourd’hui, certains des participants à ce voyage en ont effacé les preuves, en raison de la situation actuelle dans laquelle se trouve Gómez Mon.

Cela a été souligné par les chefs d’orchestre Javier Ceriani et Elisa Beristain qui ont également affirmé que les personnalités qui ont épousé de hauts fonctionnaires ou des hommes d’affaires n’étaient pas de la haute société, ils ont même mentionné quelques noms.

Actuellement, il a été partagé que l’ancien conducteur est un réfugié dans Miami, États-Unis dans une maison qu’ils ont apparemment achetée au chanteur Cher.

Les accusations qui ont été commises contre le blanchiment d’argent, le détournement de fonds (détournement d’argent), les opérations avec des ressources illicites, entre autres. Dans la vidéo, il a été laissé entendre que le voyage avait peut-être été fait avec de l’argent mal acquis.

Dès l’instant où elle a été immédiatement inculpée, elle a disparu de Mexique, C’est pourquoi on dit que la présentatrice de télévision se cache chez elle à Miami.