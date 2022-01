Inés ‘N’ avec les avocats les meilleurs et les plus chers pour être libre

Ines ‘N’ avec les avocats les meilleurs et les plus chers pour être libre | INSTAGRAM

Cela fait plusieurs mois, depuis septembre, que les autorités recherchent par ciel, mer et terre Inés ‘N’, la célèbre animatrice de télévision et son mari Victor ‘N’, qui est-ce qu’ils ont été accusés d’affaires en dehors de la loi.

La célèbre décidé de disparaître des réseaux et de sa vie publique, on sait même qu’elle n’est pas dans le pays ou du moins c’est ce qu’on croit, elle a été fouillée et on ne l’a pas retrouvée, même le Interpol a émis un jeton rouge pour son recherche internationale.

La situation de plus en plus compliquée, son emplacement est inconnu et au fil des mois, il semble qu’il ne se révélera pas, cependant, les informations qui sont données dans les médias indiquent qu’ils avaient embauché une incroyable entreprise de avocats, le meilleur et le plus cher.

Et c’est que même si la famille a la sienne BureauIls ont embauché un de leurs amis à qui ils versent beaucoup d’argent tant qu’ils cherchent et qu’ils parviennent à un accord avec la loi, pour pouvoir sortir ce processus de prison.

Pour eux, il est très important de ne pas en arriver là, ils ne veulent marcher dessus pour aucune raison et selon Marco Antonio Silva sur sa chaîne YouTube, elle-même a fait savoir qu’elle voulait aider les autorités dans l’enquête. de sorte qu’ils lui donnent une condamnation inférieure à ce qu’ils lui donneraient s’ils étaient reconnus coupables.



Inés ‘N’ et Víctor ‘N’ engageraient les meilleurs avocats pour pouvoir rester libres dans leur processus.

Il a commencé par dire : « Alors qu’elle reste une fugitive de la justice, ses avocats font un travail impeccable. Ils essaient de faire une excellente négociation pour pouvoir réduire au maximum sa peine et son mari, qui peut avoir quelque chose d’un maximum de cinq ans, ceci en échange d’être témoins et que l’autorité les aide à purger les 50 ans de peine qu’il aurait à » .

« Ils ont engagé un cabinet d’avocats solide, ce n’est pas celui que dirigeait son mari, c’est un de ses amis, celui qui dirige toute cette question juridique du couple afin d’être soutenu. »

Il a conclu : « C’est un bureau très cher qui facture à l’heure ici au Mexique, c’est très rare car ils facturent généralement par cas ou par processus. Mais dans leur cas, ils sont facturés à l’heure, ce qui signifie que c’est de l’argent brutal que sa famille a dû payer car c’est lui qui les fait vivre. Ce qu’ils veulent, c’est pouvoir sauver le couple à tout prix et les aider à avancer ».