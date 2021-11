Inés ‘N’ continue d’échapper à la justice pour cette raison | .

Le célèbre hôte de Télévision aztèque, Inés « N », est déjà accusée depuis plusieurs semaines avec son mari et est depuis s’éclipser de la Justice, malgré le fait que dans son Instagram L’officier a précisé qu’elle n’avait rien à voir avec cela et qu’elle n’aurait jamais commis de telles accusations.

Pour cette raison, les internautes se demandent pourquoi il échappe à la justice s’il n’a rien fait de mal, le scandale C’est de plus en plus gros et la présentatrice s’est cachée et a même complètement abandonné ses réseaux sociaux.

A l’heure actuelle, nous ne savons pas où conducteur et elle se fait recherchée dans presque tous les pays, justice impossible à trouver et jusqu’à présent ils ne l’ont pas obtenue.

Mais quelle est cette raison importante pour laquelle vous empêchez la puce rouge de procureur général de la République demandé, les choses se compliquent de plus en plus pour elle et sa relation avec la justice, malgré l’assurance qu’elle est innocente, elle évite à tout prix d’affronter le prison, elle ne veut pas que le monde marche dessus.

Il se cache pour cette raison importante et il cherche à adhérer à un programme de protection des témoins afin de pouvoir réduire sa peine ou même l’éviter complètement.



Inés ‘N’ continue d’échapper à la justice pour une raison importante.

Un avocat de TikTok a analysé la situation de la célèbre femme recherchée par Interpol, assurant que lorsqu’elles seraient retrouvées, toutes les deux seraient immédiatement extradées vers le Mexique.

Il assure que si l’actrice mettait les pieds au Mexique, sa procédure judiciaire commencerait là où elle devrait en subir les conséquences et recevoir une peine pouvant aller jusqu’à 50 ans ou plus, ce qui serait très probable si elle était reconnue coupable.

Ce serait la peine maximale, cependant, cela pourrait aussi être un minimum qui est d’environ 15 ans, mais tout dépendrait de la décision des juges et bien sûr que cette évasion qu’il est en train de faire influencerait aussi beaucoup cette décision, en En plus de ce qui si est reconnu coupable, il est très possible que ces 15 années passent aux 50 déjà mentionnés.