Inés « N » envisage de quitter ses enfants et de continuer à éviter les accusations

Depuis le 19 octobre, Interpol est chargée de demander la capture d’Inés « N », la célèbre présentatrice de télévision de 38 ans et aussi son mari Victor « N »Qui sont-ils ont été accusés d’avoir participé à une fraude de près de 3 000 millions de pesos.

Depuis lors, le corps les cherche et suit les indices pour pouvoir les retrouver, pour cette raison la célèbre a dû prendre une décision très compliquée, celle de se séparer de ses enfants afin qu’ils ne subissent pas cette persécution.

C’était dans l’entretien avec Remarques sur la télévision qui est l’un des amis du conducteur était chargé de donner des détails à ce sujet et nous vous présenterons les informations les plus pertinentes de ladite interrogation.

Tout d’abord, elle précise que ni elle ni son époux ils pensent arrêter cachern’ont jamais envisagé de se rendre à les autorités beaucoup moins marcher en prison.

Il a également révélé que ses avocats font tout leur possible pour pouvoir obtenir une certaine protection en sa faveur afin qu’ils puissent arrêter de fuir et pouvoir vivre en toute sécurité.

De plus, ils envisagent également de se séparer, car il est très possible que Agnès en attendant, il est plus facile de s’acquitter au moment où ils utilisent différents avocats individuellement.



Inés « N » pense laisser ses enfants à sa famille et continuer à s’enfuir.

Selon les informations que cette amie du chauffeur a partagées, ils espèrent parvenir à une résolution dans laquelle elle s’en sort bien, cependant, de la part de Víctor, il devrait trahir les autres impliqués afin d’avoir un avantage dans l’affaire.

Cela pourrait se compliquer, en fait dernièrement il part avec ses enfants mais c’est quelque chose de trop compliqué car il y en a plusieurs et ils souffrent, alors il a pensé à les laisser en charge de sa mère ou de ses frères qui les soutiennent inconditionnellement, quelque chose de très dur mais qui pourrait être une solution temporaire à cette situation.

Elle a déjà assez de problèmes pour avoir peur de se cacher avec ses enfants, une incertitude qui peut leur faire beaucoup de dégâts, donc d’après ce que tu nous informe, ami, tu ne veux pas mettre le plus à cette douleur et la meilleure chose serait de les laisser avec leur famille, mais bien sûr ce n’est pas très facile pour elle non plus.