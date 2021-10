Inés « N » et son mari Victor révèlent à combien s’élève leur fortune | Réforme

Des millions!, Agnès « N » et son mari Victor « N » aurait amassé une fortune de millions de pesos basée sur l’enrichissement illicite, comme l’ont assuré les autorités mexicaines, qui ont non seulement émis un mandat d’arrêt contre le couple, mais aussi le carton rouge a déjà été délivré pour qu’ils soient fouillés. par Interpol dans plus de 190 pays.

Le célèbre hôte de télévision et le tout nouvel homme d’affaires a accumulé des milliards de pesos sur la base de factures émises par leurs sociétés créées uniquement à cet effet. Selon les autorités mexicaines, les entreprises du couple ont reçu des contrats de services d’un million de dollars qui devaient être exécutés au niveau fédéral, qui n’étaient pas soumis à appel d’offres.

D’après ce qui a été traité, Inés et Víctor « N » auraient en leur possession au moins 3 milliards de pesos, un montant pour lequel l’arrestation des deux était indiquée. Le célèbre couple a été accusé d’opérations avec des ressources d’origine illicite et de fraude fiscale, liées à des contrats accordés par l’Organe administratif de prévention et de réinsertion sociale (OADPRS).

Inés « N » et son mari Victor révèlent à combien s’élève leur fortune. Photo. Réforme.

On dit que l’ancien membre de Fenêtrage et son mari auraient été alertés de la possibilité d’émettre le mandat d’arrêt et se trouvaient donc aux États-Unis à l’époque. C’est à partir de là qu’Inés « N » s’est servi des réseaux sociaux pour assurer que les accusations étaient fausses et exprimer sa frustration de ne pas pouvoir paraître clarifier la situation dans les institutions compétentes puisqu’elle a souligné qu’il y aurait une « chasse » contre elle et son mari et se verrait ordonner de les emmener dans une prison à sécurité maximale.

Le célèbre a qualifié les faits d’extraordinaires, puisqu’ils assurent même, qu’une personne une autorité pour cela, était celui qui a porté plainte contre eux et l’ordre de leur arrestation. Inés « N » prétend être innocente et se consacrer entièrement à ses enfants et à sa famille.

Malgré ce qu’a dit l’ancien animateur de Los 25+, les enquêtes menées par les médias ont montré que la présentatrice de télévision aurait déposé son nom en tant que marque auprès de l’IMPI et pas seulement cela, car ils assurent qu’elle est enregistrée pour la facturation. un grand nombre de services dont la sécurité pénitentiaire qui ont été pris en charge font partie des contrats millionnaires en question.

Cependant, ce qui a surpris beaucoup, c’est que soi-disant devant cette autorité et sous les mêmes services l’hôte du Hoy Program serait démis de ses fonctions, Galilée Montijo, amie très proche d’Inés « N ».

Depuis la nouvelle de l’ancien animateur de Ventaneando, les caméras sont sur Montijo, qui a été très secrète sur ce qu’elle dit de son amie et parle toujours en bien d’elle et de sa famille. Cependant, il y a ceux qui assurent que la conductrice de Guadalajara pourrait être assez nerveuse avec le cas d’Inés et que par conséquent elle chercherait à se rendre aux États-Unis prochainement. Il y a ceux qui assurent qu’Inés et sa famille ne sont plus dans le pays voisin, mais en Espagne, essayant d’éviter l’extradition.