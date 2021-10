in

Inés “N” irait directement en prison, prédit Mhoni Vidente | INSTAGRAM

La célèbre diseuse de bonne aventure Mhoni Seer a été chargée de faire ses commentaires concernant le cas de Inès “N” et son mari Victor “N” qui sont accusés d’avoir causé un fr @ ude millionnaire et le crime organisé, commentant ce qu’elle dit sur la science du rêve et bien sûr aussi ce qu’elle prépare pour sa défense.

La célèbre voyante a consacré une lecture à son avenir et d’après ce qu’elle a pu observer, elle irait bientôt en prison et assure que tout cela est à cause de la sorcellerie.

Elle estime également que le couple est séparé par cette situation : « Inés fait une déclaration dans laquelle elle se défend, pas son mari. À mon avis ils se sont déjà séparés“, étaient ses propos en faveur de l’affaire, tout au long d’un divertissement posté sur YouTube.

“Tout ce qui se passe avec Inés est une sorcellerie très forte qu’ils lui ont fait, c’est quelque chose dans lequel elle était aussi impliquée mais quelque chose lui a fait perdre la raison, c’est-à-dire” si mon mari est impliqué alors je ne comprends pas impliqué », mais elle signe complètement les statuts des entreprises, c’est pourquoi il est impliqué », poursuit-il.

« Je peux voir que la sorcellerie est très forte, parce que c’est la première chose à propos de Cancer, les tumeur et puis ça action en justice pour la situation dans laquelle ils veulent la mettre endiguer, Ce n’est pas logique, je le vois comme une proie ».

De plus, la voyante populaire a assuré qu’elle la voyait emprisonnée alors il se pourrait que la loi soit présentée et sa capture malgré sa défense et tout le soutien que sa famille lui apporte.

“La meilleure chose que vous puissiez faire est de venir ici au Mexique pour apporter une bonne défense parce que vos oncles et toute votre famille sont des avocats, ils ont un cabinet d’avocats et ils ne travaillent plus là-dessus pour que vous puissiez vous défendre directement d’ici en vous séparer complètement de votre mari, car c’est lui qui l’a impliquée », conclut-il.

De cette façon, Mhoni a une fois de plus mis sa cuillère dans un thème du spectacle, parfois elle parvient à deviner ce qui va se passer, mais il est également important de considérer que ce n’est pas toujours le cas, donc Inés pourrait encore se sauver d’aller à prison.

Il ne fait aucun doute que cette affaire a rendu de nombreuses personnes normales aussi célèbres, donc même certains présentateurs de télévision comme Pepillo Origel, car au cas où elle se ferait prendre, ils seraient laissés seuls et c’est quelque chose d’alarmant.

Même Erika Buenfil est sortie pour parler de la situation mais ce sont les mêmes internautes qui se sont chargés de dire que tout ce qui lui arrive est du karma pour avoir fait des choses négatives à certains de ses collègues du milieu du divertissement.

Jusqu’à présent, nous ne savons que ce qu’elle a elle-même dit dans sa déclaration, les autorités cherchent toujours et espèrent que justice soit rendue, cependant, il semble qu’elle ne facilitera pas la tâche à la loi. Et comme nous l’avons déjà mentionné, elle prépare une grande défense pour Toute cette situation vous donne un gros mal de tête.