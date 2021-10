Inés « N » serait appréhendée et envoyée en sécurité maximale, a révélé | Réforme

Tout comme Joaquín Guzmán !, Inés « N » est de nouveau apparue sur les réseaux sociaux après qu’il a été révélé qu’il y avait un mandat d’arrêt contre elle et celui de son mari Víctor « N ». L’ancien hôte de Fenêtrage affirme qu’il y a une « poursuite de mauvaise foi » contre elle et son partenaire.

Agnès « N » a accepté le fait qu’elle soit recherchée par les tribunaux, mais a assuré qu’elle et son mari, le père de deux de ses enfants, étaient parvenus à un accord avec les institutions qu’ils auraient fraudées, le Service de l’administration fiscale (SAT) et le procureur de la défense des contribuables (Prodecon); la situation ne devrait donc pas se dérouler de cette façon.

La présentatrice de télévision et amie très proche de Galilea Montijo a accusé certaines personnes et institutions d’avoir d’autres objectifs avec le mandat d’arrêt contre elle et son mari ; Il a également assuré qu’il espère que la vérité continue d’être révélée et que son innocence est révélée.

L’ex-épouse de l’homme d’affaires Javier Díaz a accepté qu’il existe un mandat d’arrêt contre eux et est allée plus loin, en assurant qu’elle a été condamnée à être emmenée dans une prison à sécurité maximale, à la manière de Joaquín Guzmán.

Inés « N » a également souligné que certaines institutions ont révélé l’existence du mandat d’arrêt dans le but que plus que d’être jugée par la justice, ce serait par l’opinion publique, puisqu’elle était une personne célèbre.

Mais apparemment, il était plus important pour ces autorités que je sois jugé et condamné dans le forum de l’opinion publique, a écrit l’animateur de télévision.

L’ancienne star de TV Azteca a avoué qu’elle espérait avoir l’opportunité de se présenter aux institutions gouvernementales pour clarifier la situation, mais avec ce qui a été délivré aux autorités, elle s’est vu refuser cette opportunité.

Cette opportunité n’existe plus : le juge a ordonné de nous emprisonner dans une prison à sécurité maximale, a-t-il ajouté.

La présentatrice populaire a indiqué qu’elle craignait que les affectations contre elle et son partenaire ne se poursuivent; Cependant, il a également réitéré qu’il était convaincu que la vérité serait révélée, que son innocence serait prouvée et qu’il ne garderait pas le silence, peu importe à quel point ils essaieraient de le faire.

J’ai confiance que la vérité continuera d’émerger et que notre innocence sera prouvée. Je le répète et je le soutiens : je suis innocent et c’est une injustice… Ils veulent me faire taire, mais je continuerai à élever la voix de toutes mes forces.

Mais ce n’est pas le seul problème Agnès « N » a parce que ce processus pourrait tout compliquer, puisque Javier Díaz, son ex-mari pourrait emporter les quatre enfants qu’ils ont en commun. Le restaurateur a des différends avec son ex et souhaite avoir ses enfants à ses côtés.

Cependant, par le passé, la célèbre a assuré que le père de ses enfants ne les cherchait pas et malgré des années d’écart, elle ne les aurait vus que deux ou trois fois. Il était le premier mari d’Agnès.

La présentatrice a avoué dans le passé dans une interview qu’elle s’était séparée de Díaz pour infidélité, ni plus ni moins qu’avec un ami très proche et que ce serait elle-même qui trouverait la preuve de ce qui s’était passé sur le téléphone portable de son partenaire d’alors. .