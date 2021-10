Inés N, son mari et 6 autres personnes sont recherchés dans 190 pays | Instagram

Il y a quelques heures à peine, il a été annoncé qu’Interpol avait délivré un carton rouge pour la recherche et la localisation de la célèbre et controversée conductrice Inés N et de son mari. Victor, plus six autres personnes dans plus de 190 pays.

A noter que parmi les 6 autres personnes recherchées par Interpol figurent Emmanuel N, Eduardo N et Paulo N.

Selon les premiers rapports, Gómez et Álvarez, qui sont accusés de blanchiment d’argent pour plus de 3 milliards de pesos et de fraude fiscale, sont traqués pour découvrir où ils se trouvent et être présentés devant les tribunaux mexicains.

C’est ainsi que la conductrice et son mari sont déjà traqués dans plus de 190 pays avec la collaboration de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) en devenant des fugitifs de la justice mexicaine.

Selon des sources diplomatiques, le bureau du procureur général (FGR) a obtenu la soi-disant carte rouge, avec laquelle ils recevront l’aide de diverses nations pour rechercher l’artiste et l’avocat après avoir été accusés de blanchiment d’argent, de détournement de fonds et de crime organisé. .

Inés et Víctor Manuel sont accusés d’avoir mené des opérations avec des ressources d’origine illicite pour un montant de près d’un milliard de pesos.

En plus des fraudes fiscales liées aux marchés passés par l’Organe administratif de prévention et de réadaptation sociale (OADPRS).

La procédure judiciaire a été présentée devant un juge, qui a délivré le mandat d’arrêt au Mexique et si elles étaient arrêtées, elles seraient incarcérées dans une prison fédérale d’Álvarez Puga à Almoloya de Juárez, État de Mexico, et elle, dans la prison fédérale pour femmes qui est situé à Morelos.

D’autre part, Gómez Mont a d’abord attiré l’attention en tant qu’actrice en 1997 avec le feuilleton Tric Trac, puis en 2002, elle a commencé à travailler dans le département de production de nouvelles de Televisión Azteca et a ensuite rejoint le département de divertissement, réalisé par Paty Chapoy.

En 2004, elle a eu l’opportunité de présenter le programme du dimanche Los 25+ jusqu’à la saison cinq, en raison de sa grossesse à haut risque, elle a été remplacée par l’animatrice María Inés Guerra.

Il a également eu l’opportunité de rejoindre l’équipe de Ventaneando et les reporters sportifs de TV Azteca.

Gomez a ensuite gagné en popularité auprès du public anglophone lorsque, lors du Super Bowl Media Day pour le Super Bowl XLII, il a assisté à une conférence de presse avec le quart-arrière des New England Patriots Tom Brady portant une robe de mariée révélatrice et suppliant Brady de l’épouser.