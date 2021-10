Inés “N” trahi par Galilea Montijo ? Il ne l’a pas défendue

Inés “N” trahi par Galilea Montijo ? Il ne l’a pas défendu | INSTAGRAM

Jusqu’à présent, plusieurs semaines se sont écoulées depuis l’émission du mandat d’arrêt contre le célèbre hôte Inés “N” et son mari Victor “N”, tant de personnes dans la série ont été au courant de la situation, beaucoup parce qu’elle était sa partenaire et d’autres parce qu’elle était même son amie.

Cette fois, nous allons encore une fois faire le cas de la présentatrice et de son épouse pour la Procureur général de la République pour le crime organisé et le blanchiment d’argent, les opérations avec des ressources d’origine illicite et plus encore.

Jusqu’à présent, on ne sait pas où se trouve la conductrice mexicaine, cependant, il y a quelques jours, je publiais une déclaration dans sa Instagram officiel, dans laquelle elle a plaidé non coupable et préparera sa défense pour ne pas rester les bras croisés devant cette forte accusation et elle est sûre qu’elle n’a jamais rien fait de ce qui précède.

Cependant, aujourd’hui, nous aborderons quelque chose de très intéressant qui se produit car, comme nous l’avons mentionné au début de la note, certains de ses copains et compagnons du milieu de l’émission ont donné leur avis sur la situation.

Inés est très indignée que les autorités la considèrent comme une criminelle au même titre qu’un trafiquant de drogue.

Mais le plus intéressant de tous, c’est que malgré le fait que de nombreuses célébrités ont publié leurs propos sur Galilée Montijo Il brille parce qu’ils sont considérés comme des camarades et de très bons amis.

En fait, le présentateur d’aujourd’hui est allé chez la marraine du baptême de María, la fille la plus récente d’Inés, mais ils étaient aussi des amis d’avant. En 2009, ils ont eu une friction, mais après cela, ils sont devenus proches et ont corrigé cette différence.

“Je n’en ai pas beaucoup parlé, c’est très délicat d’entrer dans quelque chose que je ne connais pas, je n’en ai aucune idée, ce sont des moments difficiles, ce sont des questions difficiles”, c’est la seule chose qu’il a déclarée aux médias sur Televisa. au milieu du mois de septembre.



Inés “N” continue dans l’oeil du cyclone avec ce thème.

Jusqu’à présent, elle est restée silencieuse, cependant, d’autres célébrités se sont exprimées, comme Garde Maribel qui a demandé à Dieu de l’accompagner, Lucía Méndez espère que tous seront résolus, Mauricio Mancera lui envoie beaucoup de force, ‘El Negro’ Araiza a voulu détendre un peu la situation en disant que les choses s’améliorent de jour en jour.

Chantal Andere dit que la vierge et Dieu sont avec elle et je l’embrasse avec beaucoup d’affection.

Par ailleurs, une autre animatrice de l’émission matinale de Televisa HOY, Andrea Legarreta souhaite que tout soit réglé de la meilleure des manières et surtout pour la présentatrice et ses beaux enfants.

Même la chanteuse Ana Gabriel lance un message disant que nous vous connaissons et que nous connaissons votre famille. Nous savons que vous êtes innocent et que vous aurez toujours mon soutien.

C’est ainsi que de nombreuses autres célébrités sont arrivées et ont commenté la situation, cependant la plupart d’entre elles se sont limitées à des commentaires essayant de ne pas entrer dans un problème, c’est vraiment très délicat et bien plus après que certaines données aient été révélées par le média MX a lancé le nom d’Anahi, l’ancien RBD.