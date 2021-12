Inés serait cachée en République dominicaine, disent-ils | .

De fortes révélations ont été faites à un célèbre magazine par l’ancienne belle-mère d’Inés « N », Tita Bravo, qui a courageusement partagé que la mère de ses petits-enfants se cacherait après avoir été identifiée comme une fugitive par la justice avec elle. mari et enfants en République dominicaine.

Dire de la femme, Agnès j’aurais été à cet endroit; Cependant, il ne peut pas garantir qu’il est toujours sur ce site, a-t-il déclaré au magazine TV et Notes. Bravo a été direct en s’assurant que ses petits-enfants doivent retourner aux côtés de leur père et que Javier Díaz ira les chercher où qu’ils soient.

La dernière fois que je savais, c’est qu’ils étaient en République dominicaine, mais je ne peux pas garantir qu’ils y sont toujours. Ce que je peux dire, c’est que là où sont mes petits-enfants, Javier va aller les chercher, a partagé Tita.

L’ancienne belle-mère de l’animatrice de télévision qui faisait partie de l’équipe de Pati Chapoy à Ventaneando a assuré que les enfants devraient être avec leur père, car Inés est une fugitive et que dans sa famille, ils n’ont jamais été liés à des crimes tels que l’enlèvement. , évacuation des impôts et autres.

Inés serait cachée en République dominicaine, disent-ils. Photo : Instagram.

Inès est une criminelle. Mon fils n’est pas un criminel et en ce moment, si vous le voyez, ils auraient plus le droit d’être (les enfants) avec lui qu’avec elle, car nous n’avons jamais été liés à des groupes de kidnapping, de blanchiment d’argent et sans payer d’impôts. Ce n’est pas notre style, a souligné la femme.

Tita Bravo assure que ses quatre petits-enfants sont assez méchants pour voir Ines désespérée et pleurer tout le temps à cause d’une situation qu’elle a soulignée « elle l’a demandé elle-même » ; plus de situation pour les mineurs de retourner aux côtés de leur père biologique.

La femme a été directe en soulignant que ce qui s’était passé avec le présentateur de télévision était du « karma », car elle saurait très bien avec qui elle se moquait en rejoignant sa vie avec Victor. Selon les rumeurs, cet homme était le partenaire de la sœur de l’ex-mari d’Inés, donc son ex-famille le connaît assez bien.

Bravo demande Agnès qu’il permet à ses enfants de retourner au Mexique, puisqu’ils ne sont coupables de rien et ne méritent pas de passer leur vie à fuir en tant que fugitifs ; Il lui demande de les laisser décider et de revenir aux côtés de Javier Díaz.

J’ai envie de lui dire : ‘laisse-les vivre en paix et ramène-les au Mexique avec leur père. Les créatures ne méritent pas de vivre comme des fugitifs.