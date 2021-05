Infantino faisait partie du projet Super League

20/05/2021

Allumé à 21h00 CEST

Martí Grau

La FIFA était liée à la création de la Super League européenne. Cela a été rapporté par le New York Times, qui a placé la Fédération internationale de football, avec le président Gianni Infantino en face, avec les clubs fondateurs et les projets de création de la nouvelle compétition.

Le journal américain souligne également qu’Infantino, qui s’est déclaré contre le nouveau concours, étudiait les plans du projet loin des caméras. Le président de la Ligue lui-même, Javier Tebas, avait déjà commenté à certaines occasions, s’étonnant de l’absence de déclarations du président de la FIFA sur le sujet.

Le New York Times affirme qu’Infantino est des deux côtés du conflit depuis 2019. Même Tebas lui-même a assuré qu’il avait reçu des documents relatifs à la Super League contenant le nom et le prénom du président, membre de la plus haute institution de football.

L’intérêt de la FIFA serait donné en échange d’un pacte entre les clubs concernés. Cela permettrait à l’organisation que les équipes de Superliga donnent le OK de participer à un nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs conçu par Infantino.

Enfin, après la polémique avec l’échec de la création de la Super League, Ceferin a contacté le président de la FIFA pour prendre position. Infantino n’a finalement pas soutenu la cause en faveur de l’UEFA, une décision qui a surpris tous les clubs en dehors de la nouvelle compétition.