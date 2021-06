Infantino, pour “un football plus sain, moins discriminatoire et plus compétitif”

30/06/2021 à 17h52 CEST

.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu “un football plus sain, moins discriminatoire et plus compétitif” dans le deuxième forum . Sport Business, dans laquelle il prônait l’écoute de toutes les parties pour concevoir un calendrier international avec “moins de matchs inutiles” et “plus pertinent”.

Infantino a soutenu que la FIFA “Il défendra toujours que les compétitions se jouent dans la structure pyramidale du football”, toujours appel au dialogue, quand on parle du projet Super League ; a prédit la croissance des revenus de la Coupe du monde au Qatar et du football féminin au cours de la prochaine décennie et a garanti la transparence dans le choix des sites de la Coupe du monde et des transferts avec le nouveau règlement qu’elle élabore.

Dans le Forum qu’Efe organise avec Best Option Media, le leader suisse a fait l’éloge de la fête du football qui se vit ces jours-ci en Europe et notamment à Zurich, où « la passion rouge » est palpable dans les rues de Suisse après le succès l’équipe Helvetica en Eurocup.

Après l’aide financière de la FIFA, la tension financière générée par la crise du covid-19 a-t-elle été réduite ?

Ils ne suffisent jamais, mais ils ont joué un rôle essentiel dans la survie du football dans de nombreux pays. Grâce à la position extraordinairement forte de la FIFA et au travail de ces dernières années, nous avons pu proposer ce plan d’aide de 1,5 milliard de dollars, ce qu’aucune autre organisation sportive n’a pu faire. En Europe, de nombreux gouvernements ont aidé le football, mais dans la plupart des pays du monde, sans cette aide qui va au football amateur, féminin et junior, le football se serait arrêté pendant de nombreuses années. C’est le rôle de la FIFA. Nous l’avons fait pour le football.

Où va cette entreprise, quelles sont les prévisions de revenus de la FIFA pour la prochaine décennie ?

Aujourd’hui la FIFA est la seule organisation au monde qui distribue ses revenus au monde entier, je veux dire que les revenus d’une ligue nationale viennent du monde entier, mais la distribution va aux 20 clubs de première division et un peu de solidarité au niveau .national. Une confédération qui organise la Ligue des champions vend des droits dans le monde entier, mais sa distribution va aux 32 clubs participants, par exemple, et une certaine solidarité sur le continent. La seule organisation qui distribue dans 211 pays dans le monde est la FIFA. C’est important car grâce à cet argent, qui est le même en Espagne qu’en Guinée équatoriale, pour l’Espagne ce n’est pas beaucoup mais pour la Guinée c’est ce qui fait vivre le football dans tout le pays. Ces structures doivent être protégées car il s’agit de la survie du monde au niveau global. Je suis convaincu que si on fait des compétitions artificielles, les revenus vont baisser. S’ils sont réels, le revenu viendra automatiquement.

On parle du projet Superliga. La FIFA a été contre, mais appelle au dialogue. Quelle est la vraie position de la FIFA ?

En ce sens, nous avons été clairs. Ce qui est important en tant que président de la FIFA, c’est de jouer un rôle d’inclusion, de dialogue et d’analyse. Nous défendrons toujours les compétitions qui se jouent dans la structure pyramidale du football. Nous devons analyser et voir quels sont les problèmes du football et comment nous pouvons aider à les résoudre. Il y a des lignes rouges qui ne peuvent pas être franchies et nous défendrons toujours les compétitions qui se jouent dans la structure pyramidale du football, légalement et selon les statuts de la FIFA. Si quelqu’un veut l’organiser en dehors des structures, nous sommes contre. En même temps, nous avons la responsabilité de protéger le football, les grands et les petits clubs ainsi que les équipes nationales. Il faut parfois convaincre tout le monde de reculer ou d’avancer pour trouver des solutions communes. Les portes de la FIFA seront toujours ouvertes. Nous protégerons toujours le football dans le monde en essayant d’aider tout le monde.

Quel pronostic avez-vous pour fêter la Coupe du Monde des Clubs avec 24 équipes qui allait se jouer maintenant ?

Quand on parle de ce projet, il est important de parler de la globalité du calendrier international. Nous voulons un football plus sain, moins discriminatoire et plus compétitif et pour ce faire, nous devons regarder tout le calendrier international et pas seulement la nouvelle Coupe du monde des clubs. Le calendrier international est fixé jusqu’en 2024. Ensuite, nous avons une feuille blanche et nous allons en concevoir la nouvelle, qui doit prendre en compte les intérêts du monde entier. Nous avons mandaté Arsène Wenger que tout le monde connaît et que personne ne peut nier. son expérience et son professionnalisme, pour diriger ce processus de consultation avec les joueurs et les entraîneurs, pour voir ce qu’ils pensent de la Coupe du monde des clubs, de la Coupe du monde, de l’America’s Cup, de l’Eurocup, de la Coupe d’Asie, ce qu’ils pensent des clubs, des voyages en octobre, novembre et mars d’un continent à l’autre, disputer quatre matchs et revenir.

Toutes ces réflexions, la santé des joueurs, l’avis des fans, qui n’est peut-être pas assez entendu. Les gens veulent peut-être moins de compétitions mais des compétitions plus pertinentes. Peut-être moins de matchs inutiles et plus où vous jouez pour gagner quelque chose pour votre équipe, pour votre équipe nationale, pour votre pays. C’est ce qu’il faut analyser car l’objectif est de mondialiser le football. Le football est peut-être mondial parce qu’il apporte passion et cœur, mais il n’est pas mondial en raison des opportunités de jouer et de participer à un tournoi majeur.

La Coupe du monde des clubs, qui est une idée pour développer le football interclubs dans d’autres parties du monde, ce qui est fondamental, c’est 80 % de football entre clubs et équipes nationales, mais cela ne doit pas nécessairement être dans quelques clubs et pays en Europe , il doit être dans le monde. Et la Coupe du monde des clubs s’inscrit dans cette réflexion et il faut la mettre sur la table. Il ne s’agit pas de la FIFA, mais du football mondial. C’est pourquoi la FIFA a supprimé une compétition comme les Confédérations, dans laquelle ils devaient jouer cinq matchs et le vainqueur n’a jamais remporté la Coupe du monde par la suite. Si une compétition est artificielle et n’a pas de sens, nous devons être prêts à voir comment la remplacer.

Mon ambition, mon rêve, notre idée, notre philosophie est d’avoir environ 50 clubs de tous les continents qui peuvent gagner une Coupe du Monde des Clubs, et environ 50 pays ou équipes nationales qui peuvent gagner une Coupe du Monde. Si nous pouvons le faire, je pense que le football va très bien se comporter et c’est un message très important pour tous ceux qui veulent revenir à la normale.

Il reste un an et demi avant la Coupe du monde du Qatar en 2022, quelles sont vos prévisions de revenus télévisuels et quelle idée avez-vous pour intégrer le jeune public dans l’audience ?

Lors de la Coupe du monde en Russie nous avons inscrit 3,1 milliards à la télévision et le budget pour Qatar 2022 est proche, il sera de 3,3 milliards. Il y a de la croissance même en période de pandémie. Cela montre la santé du football et du football d’élite.

Il est vrai que pour beaucoup de jeunes, la FIFA est un jeu électronique, pas une organisation sportive. Cela signifie qu’ils connaissent la FIFA et le football et nous devons profiter de cette connaissance pour les amener à jouer au football. C’est notre première responsabilité et la seconde qu’ils soient fans et nous pouvons le faire en leur offrant ce qu’ils veulent, de nouvelles possibilités de le voir sur différents écrans, simultanément, parler avec des amis, avec des légendes, donner des angles à regarder, moderniser le chemin dans lequel ils sont à vue.

Nous voulons le faire en développant l’aspect technologique, mais aussi avec nos partenaires télévisuels, car c’est leur intérêt que la prochaine Coupe du monde ne soit pas seulement 4 000 millions mais 5 000 millions de personnes qui regardent le football.

Pour la Coupe du monde 2030 il y a déjà des projets de plusieurs candidatures communes comme celle de l’Espagne et du Portugal, qu’en pensez-vous ? Une élection transparente est-elle assurée ?

Le président de la FIFA n’a pas de vote, ce sont les 211 pays qui votent. L’Espagne et le Portugal sont deux pays de football et ils feront une candidature solide, robuste et importante. Il est important qu’il y ait à nouveau un intérêt renouvelé de la part de nombreux pays à être candidats. Cela signifie que les gens ont confiance dans le processus de la FIFA, ce qui n’était peut-être pas le cas. Aujourd’hui, il en est ainsi parce que nous avons organisé le vote pour la Coupe du monde 2026 comme un processus ouvert, transparent et public dans lequel il n’y a pas 20 hommes dans une salle fermée qui votent. Tout est ouvert, audité et les votes sont publics et transparents. Ce que nous pouvons garantir à l’Espagne et au Portugal et à tous ceux qui veulent l’organiser après 2026, c’est que le processus sera d’une intégrité et d’une transparence absolues et ensuite que le meilleur l’emporte.

Sur le plan réglementaire, ils travaillent à une réforme du système de transfert.

La dernière année avant le covid, 7 000 millions de dollars ont été versés en transferts de joueurs internationaux. Parmi ceux-ci, 700 sont allés à des agents de joueurs et seulement 70 ont été payés à des clubs de formation de joueurs. Quand il y a un flux d’argent aussi important avec presque aucune règle, ce n’est pas bon pour l’image ou l’intégrité du football. Nous avons décidé de créer un Clearing House qui veillera à ce que les clubs formateurs reçoivent l’argent qui leur est dû. Si 100 millions d’euros sont payés pour un joueur, 5 doivent leur être versés et la Chambre de compensation s’en chargera.

Ils préparent également un règlement pour les agents, sont-ils parvenus à un consensus ?Quand entrera-t-il en vigueur ?

Lorsqu’il s’agit de réformer le système de transfert, il faut inclure celui des agents. La FIFA a décidé pendant mon absence qu’il fallait déréglementer le système. La loi de la jungle. Nous voulons le réglementer de manière très transparente. Il y a des agents qui représentent les deux clubs et parfois le joueur dans le même transfert. Il y a un conflit d’intérêts très clair et il ne peut en être ainsi. La licence pour les agents a également été abandonnée il y a quelques années et parfois des commissions irrationnelles sont lues, il faut aussi regarder ça. Le Covid a retardé l’application, nous sommes en phase de concertation et nous espérons que tous ceux qui veulent de la transparence et de l’intégrité seront d’accord. Montrez au monde que les affaires de transfert de joueurs peuvent être effectuées légalement et proprement. L’année prochaine, j’espère que nous pourrons l’appliquer.