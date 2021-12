Infected Rain s’associe à Heidi Shepherd de Butcher Babies pour le single « The Realm Of Chaos »

Tenue de métal extrême moldave PLUIE INFECTÉE sortira son cinquième album, « Ecdysis », le 7 janvier 2022 via Disques de napalm. Suite au succès des singles/vidéos « Autopsie Pt. 1 » et « Combattant », PLUIE INFECTÉE fait monter la température une fois de plus avec un troisième single électrisant « Le royaume du chaos » avec des voix d’invités de Heidi berger de BÉBÉS BOUCHER. Les récents compagnons de tournée fournissent une double attaque vocale décimant alors que la piste martèle et se plie avec des riffs déchaînés et des tambours pressants.

PLUIE INFECTÉE la chanteuse Elena « Lena aux mains d’argent » Cataraga dit à propos de « Le royaume du chaos »: « « Le royaume du chaos » a été inspiré par la dépression massive que nous avons tous vécue en 2020, dédiée à la nation perdue et à la société confuse dans laquelle nous vivons. Avec mon ami Heidi de BÉBÉS BOUCHER, nous implorons tout le monde d’arrêter de courir et de commencer à voir la réalité tragique dans laquelle nous vivons tous. »

Berger ajoute : « PLUIE INFECTÉE sont rapidement devenus l’un de mes groupes préférés avec certaines de mes personnes préférées. C’est un honneur de crier à côté Léna et les garçons dans leur dernier single. Tout PLUIE INFECTÉE les touches se transforment en or; cette chanson et cette vidéo ne font pas exception. Au cours des deux dernières années, cela a été la fonctionnalité qui a été demandée plus de fois que je peux compter. J’ai hâte de donner aux fans ce qu’ils veulent « Le royaume du chaos »! »

Produit une fois de plus par Valentin Voluta, « Ecdysis » démontre avec succès la brutalité ultramoderne sans sacrifier l’émotion et la mélodie – présentant une nouvelle couche de PLUIE INFECTÉE que les adeptes de longue date et les nouveaux fans adopteront.

Léna dit à propos de « Ecdysis »: « Alors que le monde entier était dans une profonde dépression, ‘Ecdysis’ mûrissait lentement mais sûrement. Le temps passé dans l’isolement, loin de tous nos plans et objectifs, loin de nos proches et de la scène, a fait ressortir quelque chose de si nouveau et de différent en nous. Un nouveau chapitre commence avec cet album, un chapitre d’émotions brutes et d’engagement total. »

Des morceaux comme « Combattant » Faites ressortir la cruauté du groupe avec toute sa force avec des niveaux d’agression hardcore, incitant à une tornade de rythmes et provoquant un lyrisme invitant l’auditeur à rester concentré dans l’ici et maintenant et à se battre. « Le royaume du chaos » frappe et se plie alors qu’il décime avec une attaque mosh pas comme les autres sur « Ecdysis ». Des personnalités remarquables comme « Désir » et « Ces Murs » saccage avec angoisse instantanée tout en présentant certains des travaux de guitare les plus variés sur « Ecdysis » — flux entre grooves bouillonnants, leads imposants, effets techniques et accords menaçants — tandis que des sélections telles que « Léthargie éternelle », « Novembre » et « Jamais le même » se vanter de certains Lénales performances vocales les plus éclectiques de s au milieu d’un metalcore digne des fosses et de passages électroniques éblouissants. Des exemples de compositions étonnantes et dynamiques se manifestent avec des offres honnêtes comme l’impressionnant « Au revoir », obsédant « Douches » et menaçant l’album plus près « Post-mortem Pt. 2 » (peu avancé en se faufilant électro-interlude « Neuf dix »). Le finisseur résume la qualité éthérée et immense de l’album tout en se connectant à son début comme un ouroboros sonore.

« Ecdysis » liste des pistes :

01. Post mortem pt. 1



02. Combattant



03. Désir



04. Au revoir



05. Le royaume du chaos (feat. Heidi Shepherd)



06. Léthargie éternelle



07. Ces murs



08. Douches



09. novembre



dix. Jamais le même



11. Neuf dix



12. Post mortem pt. 2



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).