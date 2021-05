Infection fongique noire: les hommes sont-ils plus sensibles à la mucormycose? Voici ce qu’une étude suggère

La mucormycose – maintenant communément appelée champignon noir – est rare, mais une infection fongique grave affectant les patients qui se sont rétablis de l’infection à coronavirus. Image: IE / PTI

Quatre médecins indiens ont étudié l’épidémie de mucormycose, en particulier chez les patients guéris de Covid-19, et ont découvert que les hommes sont probablement plus susceptibles de contracter une infection à mucormycose. L’étude «Mucormycose dans COVID-19: une revue systématique des cas signalés dans le monde et en Inde» sera bientôt publiée dans la revue Elsevier, selon un rapport de l’Indian Express. Selon cette étude, la mucormycose – maintenant communément appelée champignon noir – est rare mais une infection fongique grave affectant les patients qui se sont rétablis de l’infection à coronavirus.

Afin de comprendre l’impact, 101 cas de patients Covid-19 ayant contracté une mucormycose ont été étudiés. Parmi ceux-ci, 79 infectés par des champignons noirs étaient des hommes. En dehors de cela, il a été constaté que 83 personnes sur le total des personnes étudiées souffraient de diabète sucré, qui est le facteur de risque le plus important en ce qui concerne cette infection fongique.

Ces 101 patients comprenaient 82 patients indiens, trois iraniens et neuf américains. Les chercheurs Dr Shashank Joshi de l’hôpital Lilavati de Mumbai, Dr Ritu Singh et Dr Awadesh Kumar Singh de l’hôpital GD et de l’Institut du diabète de Kolkata, et le Dr Anoop Misra de la National Diabetes, Obesity and Cholesterol Foundation à New Delhi ont étudié ces cas. ensemble.

Lors de la recherche, il a été constaté que les personnes diabétiques qui ont contracté cette infection ont le taux de risque le plus élevé. Selon l’étude, un homme diabétique de 60 ans de Mumbai a succombé à l’infection fongique tandis qu’un homme de 38 ans qui n’avait pas de diabète a survécu. La gravité de la mucormycose ainsi que l’association du décès sont plus élevées chez les patients diabétiques qui ont été testés positifs pour Covid-19.

Sur le nombre total de personnes étudiées, le rapport indique que 31 personnes sont décédées des suites de l’infection fongique. Pas moins de 60 personnes atteintes d’une infection fongique noire avaient également une infection active à Covid-19. En dehors de cela, 83 étaient diabétiques et trois avaient un cancer. Il est à noter que dans le Maharashtra, 90 décès ont été signalés par mucormycose liée à Covid-19.

Il est à noter que l’infection Covid-19 a créé un environnement idéal pour la croissance et la propagation des spores du champignon Mucorales. En raison de l’infection par Covid-19, il y a une faible saturation en oxygène dans le corps et une glycémie élevée, un milieu acide ainsi qu’une diminution de l’activité des globules blancs avec l’utilisation de l’immunosuppresseur. Dans ce cas, une infection fongique peut facilement se développer. En Inde, il est 80 fois plus élevé en raison de la forte population diabétique.

