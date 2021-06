Infections à Covid Cornwall: le sommet du G7 provoque une augmentation de 2 450 % des cas | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les chefs d’entreprise, les politiciens et les résidents locaux ont appelé le gouvernement à “sauver l’été” à la suite de l’énorme pic – qui s’est produit là où de nombreux dirigeants politiques et leurs entourages sont descendus. Le sommet – qui s’est tenu au début du mois – a été salué comme un franc succès par le Premier ministre Boris Johnson après avoir eu des entretiens avec le président américain Joe Biden.

S’exprimant ensuite, il a décrit le nouveau président comme une « bouffée d’air frais ».

Malheureusement, l’air autour du sud-ouest était décidément plus vicié – et a aidé le coronavirus – à faire des ravages dans tout le comté.

Un local concerné a déclaré au journal i: “Cela ressemble à un événement de super diffusion pour moi, et maintenant il se propage.”

Ironiquement, l’un des principaux points de discussion à l’ordre du jour du sommet était le coronavirus et la meilleure façon dont le monde peut faire face et sortir de la pandémie.

Ils ont grimpé en flèche à 733,2 pour 100 000 habitants au cours des sept jours précédant le 13 juin, date à laquelle le sommet a pris fin.

Dans le quartier municipal de St Ives East, Lelant & Carbis Bay, le taux a augmenté de 800 % pour atteindre 294,9 pour 100 000 habitants au cours de la même période.

Dans un certain nombre de quartiers du conseil de Falmouth, les taux sont désormais supérieurs à 500 pour 100 000, Falmouth-Est étant touché par une augmentation de 2 000 pour cent des infections à 600 pour 100 000.

Seul un quartier municipal à Manchester et un à Leeds ont désormais un taux d’infection plus élevé que St Ives.

Les taux se comparent à une moyenne nationale de 77,4 pour 100 000.

Les chefs de la santé estiment que l’augmentation du taux pourrait entraîner une augmentation significative du nombre de personnes hospitalisées avec Covid.

Kim Conchie, directeur général de la Chambre de commerce de Cornwall, a déclaré au i: «Le jeune personnel en grande partie non vacciné de nos entreprises hôtelières attrape la variante Delta et eux et leurs collègues doivent s’isoler en conséquence.

«Cela ferme des pubs, des bars et des hôtels à un rythme effrayant.

«Nous avons besoin de tests de surtension, et si le gouvernement veut sauver le séjour, non seulement à Cornwall, mais dans toutes les destinations de vacances au Royaume-Uni, alors peut-être devrait-il envisager de fournir des doses supplémentaires dans des endroits comme Cornwall pour s’assurer que le secteur de l’hôtellerie est ne pas être obligé de fermer en raison des pénuries de personnel causées par les infections à Covid. »

Jayne Kirkham, leader travailliste au Conseil de Cornwall, a ajouté que la hausse des taux était « une gifle pour les entreprises de Cornwall ».

Un porte-parole du conseil a déclaré: «Nous travaillons avec Public Health England et surveillons la situation et envisagerons toutes les actions possibles à mesure que la situation évolue. À ce stade, il n’est pas clair comment les tests de surtension aideront. »