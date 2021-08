Infectious Advertising embarque Vinu V Krishna en tant que directeur créatif

Krishna a travaillé pour des marques comme The Week, Federal Bank, Google, Yahoo!, Manorama Group et GMR

L’agence indépendante intégrée Infectious Advertising a nommé Vinu V Krishna à la tête de la création avec effet immédiat. Avant de rejoindre Infectious Advertising, Krishna était directeur créatif chez Nicheminds, Bengaluru. Il possède plus de 15 ans d’expérience en rédaction. Infectious est un endroit où la créativité, la technologie et les données se réunissent pour résoudre de vrais problèmes commerciaux, a déclaré Krishna. « Infectious a l’habitude de faire un travail de pointe dans l’espace numérique depuis sa création. Et la culture nourrie par Ramanuj et Nisha est propice à un travail sans encombrement », a-t-il ajouté.

Partageant l’expérience de l’avoir interviewé, Nisha Singhania et Ramanuj Shastry, directeur et co-fondateur d’Infectious Advertising, ont déclaré qu’ils l’avaient interviewé dans un pub à Bangalore en 2018. Il a fallu une pandémie et du travail à domicile pour enfin le faire rejoindre le agence, ont-ils ajouté. « Vinu est un bon écrivain, un charmeur total et une rockstar de bonne foi (il joue de la batterie). Je suis sûr qu’il va le faire vibrer ici à Infectious », ont commenté Singhania et Shastry.

Au cours de sa longue carrière, Krishna a travaillé pour des marques comme The Week, Federal Bank, Google, Yahoo!, Manorama Group et GMR. De plus, il a travaillé avec des agences de publicité telles que JWT, DDB et 1pointsize. Il est également lauréat de plusieurs prix aux AdStars et Big Bang Awards – Bangalore Advertising Club.

Fondée par Ramanuj Shastry et Nisha Singhania en 2013, Infectious Advertising a travaillé sur des campagnes impliquant des communications imprimées, cinématographiques, OOH, ATL et BTL sur des plateformes numériques. Il travaille avec des marques comme National Geographic, UltraTech Cement, Inorbit Malls, ALD Automotive India, Tata Communications, Ebco, TBZ The Original et Shemaroo, entre autres.

Lire aussi : Les femmes indiennes passent en moyenne 53 minutes à jouer à des jeux chaque jour : rapport

Lire aussi : Ormax Media lance un outil de sélection de parrainage de célébrités

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.