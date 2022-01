‘Infernax’ mélange le meilleur de Zelda II et Castlevania II tout en sautant les défauts

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’eShop ne manque pas de titres de style rétro qui témoignent du respect dû aux jeux emblématiques des époques 8 et 16 bits. Des ninjas fougueux comme The Messenger et Cyber ​​Shadow, aux efforts de haut niveau comme Bloodstained: Curse of the Moon et sa suite, il existe de nombreux titres qui sont à la fois des retours en arrière et des versions très modernes des classiques du genre. Un autre objectif de faire sa marque bientôt est Infernax, lancé le jour de la Saint-Valentin (14 février).

Cet hommage de style rétro a un pedigree remarquable – il a été développé par Berzerk Studio, qui nous a apporté l’exceptionnel Just Shapes & Beats. L’éditeur est également The Arcade Crew, la filiale de Dotemu qui a contribué à la création de Blazing Chrome.

Nous sommes donc entrés dans une courte démo PC d’Infernax en toute confiance, mais les influences de ce jeu particulier seraient potentiellement suffisantes pour faire une pause. Il s’inspire de classiques, mais de jeux qui sont sans doute plus célèbres pour être des valeurs aberrantes dans leurs célèbres franchises. Oui, si vous deviez comparer Infernax à des jeux de 25-30 ans, vous diriez qu’il partage des aspects de Zelda II : The Adventure of Link et Castlevania II : Simon’s Quest, des titres qui sont ignorés par beaucoup lorsqu’on parle de les plus grands dans leurs IP respectives. Ces jeux ont des fans dévoués et ont fait l’objet d’une réévaluation après Dark Souls, mais ils se classent rarement en tête des listes des « best of ».

Image : Berzerk Studio

Pour revenir un peu en arrière, Infernax met en scène de manière familière la scène indé new-rétro. Des sons chiptune pulsés et du pixel art racontent l’histoire d’un chevalier psychologiquement épuisé après des années de guerre dans les croisades. Ce cadre du 12-13ème siècle nous prépare pour des combats et des lieux médiévaux, avant de plonger dans les tropes familiers du mal balayant la terre sous la forme de zombies, de globes oculaires flottants et de monstres grotesques. Jusqu’ici, donc très fin des années 80.

Le jeu initial tire le meilleur parti de Castlevania 8 bits, alors que vous marchez, sautez et vous frayez un chemin avec une attaque horizontale de base. Des zombies, de petites choses bossues agaçantes, des globes oculaires, des insectes géants qui sabordent ; tout est familier mais élégamment livré. Vous avez l’impression précoce que le jeu n’est pas trop indulgent non plus, les coups enlevant 2 points de votre barre de santé pour une cruauté supplémentaire. Il est clair que les développeurs veulent que les joueurs de tous types s’amusent, avec un paramètre « Décontracté » qui vous permet de redémarrer à peu de frais, ou une option « hardcore » qui vous remet en arrière et vous fait regagner vos gouttes. Quel que soit votre choix, les premiers écrans d’une simplicité trompeuse ne devraient absolument pas vous permettre de vous détendre ; le jeu sur écran n’est jamais loin.

Il est brillamment mis en place dans cette première partie, utilisant les styles basés sur les pixels avec un excellent effet en tant que monstre brutal qui frappe littéralement à la porte de la ville.

Après une quantité relativement courte de dénigrement des monstres, vous arrivez dans un village, c’est là que ça commence à se sentir un peu Zelda II, ce qui est un thème sur lequel nous reviendrons plus tard. Après un court instant, les portes s’ouvrent et certains personnages interagissent, bien que dans cette version – qui a été soulignée comme « super tôt » et de l’année dernière – peu de villageois avaient grand-chose à dire. L’ouverture est également assez linéaire, alors que vous tombez sur la lutte existentielle de la ville pour la survie contre un assaut de monstres. Il est brillamment mis en place dans cette première partie, utilisant son pixel art avec un excellent effet en tant que monstre brutal qui frappe littéralement à la porte de la ville.

La démo a ensuite présenté le premier des trois combats de boss auxquels nous avons joué; comme ce boss était le premier du jeu, c’était simple, mais les petites touches ont commencé à transparaître. Les soldats qui combattent à vos côtés sont brutalement éclaboussés pendant le combat, et le monstre lui-même est une création hideuse qui est plutôt dégoûtante de la meilleure façon possible. Les 30 à 45 minutes d’ouverture deviennent une quête pour traquer cette bête, mais l’histoire est à la fois simple et bien racontée. Des soldats courageux vont de l’avant pour commencer le combat, seulement pour que vous rencontriez leurs corps et même leurs meurtres brutaux au fur et à mesure que vous progressez. L’animation et les illustrations sont de premier ordre, et vous vous rendez vite compte que ce n’est pas un jeu pour les enfants.

Notre démo nous a également emmenés dans un donjon, où un peu plus d’influence de Zelda II a brillé. Nous avons dû retrouver quelques clés et avons commencé à rencontrer des ennemis plus difficiles. Certains ont lancé des lances – votre personnage se bloque automatiquement lorsqu’il ne bouge pas – tandis que d’autres ont eu les lancers de hache arqués classiques. Ensuite, il y avait des ennemis avec des boucliers qui nécessitaient un peu plus de stratégie et de patience pour les vaincre. Des idées empruntées à une époque révolue du jeu, mais livrées avec un vernis et des compétences modernes.

Image : Berzerk Studio

Bien que les écrans ne lui rendent pas justice (consultez la nouvelle bande-annonce de la date de sortie en haut de la page pour voir le jeu en action), il a également fière allure et sonne bien dans cette version PC – bien que franchement, nous serions surpris si la présentation n’est pas aussi bonne sur Switch compte tenu du style artistique. La musique est authentiquement percutante avec ses échantillons sonores à l’ancienne, et les développeurs – comme beaucoup d’autres – ont trouvé un bon équilibre entre imiter des visuels rétro tout en incorporant des techniques modernes pour s’adapter aux affichages et aux sensibilités modernes.

Il y a aussi beaucoup de charme et d’humour. Chaque mort, par exemple, est gratuite, car l’écran passe au rouge et l’ennemi victorieux brutalise votre cadavre dans l’ombre. Les conceptions ennemies sont également excellentes, et le deuxième boss que nous avons rencontré était encore plus révoltant que le premier, les développeurs s’amusant clairement dans leurs efforts pour souligner la violence et la conception dépravée qui persistent dans certains jeux classiques.

Malheureusement, étant donné que nous apprécions tellement son atmosphère, la démo a été courte. Nous n’avons pas pu voir de nombreux éléments de « choix » du jeu se dérouler, ni plonger dans les aspects mana/magie de l’arsenal de notre héros. Nous avons fait quelques mises à niveau de base, affronté des ennemis qui nous semblaient familiers mais légèrement différents des sources d’inspiration, et avons vu beaucoup de gore pixelisé.

Nous avons hâte d’en voir plus.

Infernax sortira sur Switch eShop le 14 février.

