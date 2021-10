Infernax ressemble à une version savoureuse et étendue de la formule Castlevania 8 bits

Image : Berzerk Studio

Berzerk Studio s’est forgé une assez bonne réputation parmi certains aficionados de Switch eShop avec Juste des formes et des rythmes, un titre plutôt cool avec de la bonne musique et un gameplay qui rappelle Super Hexagone. L’équipe de développement est bientôt de retour avec une autre tranche intrigante de bonté d’inspiration rétro sous la forme de Infernax, qui devrait sortir au premier trimestre 2022.

Publié par The Arcade Crew – le label d’édition indépendant de Detemu – celui-ci s’inspire de l’ère 8 bits, avec l’original Castlevania trilogie me vient à l’esprit, mais ce n’est pas qu’un simple hommage. Il mélange des mécaniques et des idées des temps bien plus modernes, le tout combiné à des visuels plutôt savoureux. Vous pouvez consulter la bande-annonce directement sur YouTube (elle est limitée par l’âge et ne peut donc pas être intégrée).

Alcedor acquiert de l’expérience et de l’or essentiels pour obtenir des bonus alors qu’il tue des ennemis, améliore ses statistiques et acquiert de nouvelles compétences et armes pour aider à peindre l’écran en rouge avec des éclaboussures de sang. Les décisions de test de moralité prises au cours de sa quête entraînent des conséquences plus tard dans l’aventure et influencent les multiples fins du jeu dont les joueurs sont témoins. La conception de style monde ouvert d’Infernax regorge de secrets qui attendent d’être découverts par ses joueurs les plus fougueux, offrant une récompense satisfaisante à ceux qui sont suffisamment qualifiés pour supporter un défi brutal.

