La vermine aurait été aperçue après être entrée dans les bâtiments par les toilettes. Les craintes des rongeurs géants ont continué de croître après des rapports publiés à Liverpool l’année dernière.

Et maintenant, Andrew Dellbridge, patron d’Ace Pest Control, a déclaré que les rats devenaient “plus gros et plus courageux”.

M. Dellbridge a déclaré à Norwich Evening News: «Ils avaient l’habitude de travailler autour de nous, mais maintenant ils obtiennent un accès qu’ils n’auraient pas tenté auparavant.

« Ils s’introduisent dans les maisons et les entreprises des gens.

M. Dellbridge a envoyé un avertissement sévère aux résidents de garder un œil dans leurs toilettes pour l’arrivée des rats.

Il a déclaré: «J’ai été appelé pour un travail à Norwich et la cliente pouvait à peine parler, elle était tellement sous le choc.

« Elle avait utilisé la salle de bain et a entendu un bruit.

«Elle a baissé les yeux et c’était dans la cuvette des toilettes.

« Et cela se produit de plus en plus fréquemment. »

La mère de deux enfants Becci, qui vit à Hattersley depuis trois ans, a contacté trois fois la lutte antiparasitaire pour se plaindre du nombre de rats dans la région.

Elle a déclaré: «Tout le domaine est maintenant complètement envahi par les rats.

« Quand j’ai déménagé ici pour la première fois, il y en avait un qui vivait sous mes planches, mais maintenant il y en a plus.

« J’ai parlé à ma voisine et elle m’a dit que c’était la même chose chez elle.

“Récemment, cela semble être devenu un problème pour tous ceux qui vivent ici.”

Selon le métro, Londres a enregistré une augmentation du nombre d’observations l’année dernière, avec une augmentation signalée de 78% par les contrôleurs de parasites.