INFI Stock: Pourquoi Infinity Pharmaceuticals monte en flèche après le plongeon de mardi

Infinity Pharmaceuticals (NASDAQ :INFI) a sérieusement été un grand moteur cette semaine, emmenant les investisseurs du nom de la biotechnologie dans une course folle. Après avoir chuté de plus de 30% mardi, l’action INFI est en hausse de près de 50% dans les échanges intrajournaliers. Alors, que faut-il savoir sur cette entreprise ? Et qu’est-ce qui explique le changement de direction ?

Pour ceux qui ne connaissent pas Infinity, la société basée dans le Massachusetts se concentre sur de nouveaux traitements contre le cancer. Son principal candidat est l’IPI-549, ou ganélisib, qui fait l’objet de divers essais cliniques. La société pense que ce candidat pourrait travailler dans le traitement de formes de cancers du sein et de l’ovaire, ainsi que de tumeurs solides.

Ce candidat est également responsable des récents mouvements de prix. Hier, la société a partagé les mises à jour de ses essais MARIO-275 et MARIO-3. Le premier, qui examinait l’éganelisib dans le cadre d’un traitement combiné contre le cancer urothélial, était plus prometteur. La seconde, qui examinait la candidate dans le cadre d’un traitement combiné contre le cancer du sein triple négatif, a déçu les investisseurs. Pourquoi? Infinity travaillait avec Roche (OTCMKTS :RHHBY) dans la deuxième étude, associant ganelisib avec Tecentriq. Bien que les derniers résultats aient montré une réduction de la tumeur chez environ 86 % des participants, ils n’ont pas impressionné par rapport aux résultats antérieurs.

Les investisseurs doivent noter qu’Infinity a également publié ses résultats trimestriels hier. La société a battu le bénéfice par action et les estimations de revenus, affichant une perte de 13 cents et des revenus de 510 000 $.

Mardi au moins, cette combinaison de gros titres a fatigué les investisseurs des actions INFI, ce qui a conduit à la vente massive. Cependant, les choses semblent changer aujourd’hui.

Les nouvelles qui font rebondir le stock d’INFI aujourd’hui

Alors d’où vient la confiance retrouvée dans les actions INFI ?

Il semble que les fans d’Infinity puissent remercier une nouvelle mise à niveau d’analyste qui est arrivée ce matin. Nick Abbott et Chuck Whitesell de Wells Fargo ont écrit aujourd’hui que la baisse d’hier avait créé une bonne opportunité d’achat, en particulier avant plus de données. Ils ont amélioré l’action de « poids égal » à « surpondéré » et ont relevé leur objectif de cours de 4 $ à 14 $. Cela implique plus de 800% de hausse par rapport au dernier cours de clôture.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sarah Smith est la rédactrice de Today’s Market chez InvestorPlace.com.