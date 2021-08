Infibeam Avenues prévoit des prêts basés sur l’IA pour ses 3 millions de commerçants grâce à des rapprochements avec des banques et des NBFC

La société a annoncé une croissance de 14% en glissement annuel (YoY) du bénéfice après impôts (PAT) à Rs 13 crore/

Crédit et financement pour les MPME: La société de paiements numériques et de logiciels d’entreprise Infibeam Avenues a annoncé mardi son intention d’entrer sur le marché des prêts alors que l’adoption du numérique continue de se développer parmi les entreprises, y compris les commerçants à travers le pays. La société a annoncé qu’elle conclurait des accords stratégiques avec des banques et des sociétés financières non bancaires (NBFC) pour permettre des prêts ciblant ses plus de 3 millions de commerçants. “Nous avons l’intention de faire du prêt un catalyseur en offrant un algorithme de crédit, une plate-forme de crédit, des cadres et une base de données marchande”, a déclaré Infibeam en annonçant ses résultats consolidés du premier trimestre de l’exercice 22.

« Nous sommes le catalyseur de la technologie tandis que les banques et les NBFC prendront le risque de crédit. Nous avons une énorme base de données de commerçants directs, y compris les MPME, les entreprises d’affacturage, les petites entreprises, les entreprises, les banques publiques, les gouvernements, les entreprises d’aviation, les plateformes en ligne, etc. Techniquement, nous pouvons soutenir tous les commerçants de notre plate-forme via les banques et les NBFC », Srikanth Rajagopalan , président, Finance d’entreprise et relations avec les investisseurs, Infibeam Avenues a déclaré à Financial Express Online.

L’année dernière, Infibeam avait commencé à prêter sur une base de règlement express pour certains commerçants, et pour l’ensemble de l’exercice 21, Rajagopalan a déclaré que seulement 100 millions de dollars avaient été consentis sur une valeur de paiement totale de 14 milliards de dollars pour tester l’activité de prêt. Au dernier trimestre, la société avait également franchi la barre des 200 millions de dollars. “Ce sera un moteur de profit pour l’entreprise car notre coût est négligeable”, a-t-il ajouté.

La solution de passerelle de paiement principale d’Infibeam, CCAvenue, propose près de 200 options de paiement aux commerçants, leur permettant d’accepter des paiements dans 27 devises. La plate-forme logicielle d’entreprise d’Infibeam Avenues, BillAvenue, avait traité des transactions d’une valeur de 19 milliards de dollars au cours de l’exercice 21 pour ses plus de 2,5 millions de clients à travers les paiements numériques et les plates-formes logicielles d’entreprise. “Avec une valeur actuelle de traitement des transactions de Rs 50 000 crore par trimestre et des millions de marchands KYC complets sur notre plate-forme, l’opportunité de prêt basée sur l’IA est le futur moteur de croissance et de marge pour IAL (Infibeam Avenues Limited)”, Vishal Mehta, directeur général, Infibeam Avenues a déclaré dans un communiqué.

La société a enregistré une croissance de 14% en glissement annuel de son bénéfice après impôt (PAT) à Rs 13 crore tandis que le revenu brut a augmenté de 120% en glissement annuel à Rs 216 crore. La valeur traitée de la transaction a également augmenté de 170 % en glissement annuel pour atteindre 50 651 crores de roupies. La solution de passerelle de paiement traite environ 18 milliards de dollars de paiements tandis que sa plate-forme logicielle permet 10 milliards de dollars supplémentaires de transactions par an. “Si cette tendance se poursuit, où les personnes, les institutions et les organisations adoptent la numérisation à un rythme aussi rapide, Infibeam Avenues pourrait bientôt traiter plus de 100 milliards de transactions”, a déclaré la société.

