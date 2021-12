Infidélité possible du chanteur de Grupo Firme

Eduin Caz : Possible infidélité du chanteur du Grupo Firme | .

Cela s’est terminé ce vendredi, lorsque le chanteur de Grupo Firme, Eduin caz, est devenu une tendance sur les réseaux sociaux après qu’une femme de Chihuahua a affirmé qu’elle avait eu une relation avec le chanteur, juste au moment où il est marié à Daisy Anahy.

C’est grâce à un compte de TIC Tac où la femme nommée Sthephanie Hernández, a partagé une vidéo dans laquelle elle assure que j’ai même reçu un message de la femme du célèbre, qui l’interrogeait sur le prétendu infidélité.

Les utilisateurs de la plateforme des courtes vidéos demandaient qu’un test soit publié à ce sujet, c’est ainsi qu’est apparu un clip dans lequel on peut voir un prétendu Eduin dormir dans un lit à côté d’elle. Bien que la femme insiste sur le fait que c’est lui, certains internautes considèrent que ce n’est pas le cas.

De plus, pour élargir l’information, il a décidé de télécharger une vidéo sur son compte Instagram où il raconterait ce qui s’est passé en 2019, lors d’une des visites de Grupo Firme à Ciudad Juarez, quand elle a affirmé qu’elle ne savait pas qu’il était un homme marié.

Selon les dires de la jeune femme, c’était en 2019, au mois d’octobre lorsque le groupe s’est rendu dans sa ville, elle parlait en tant qu’amie d’un des membres et après le concert elle a été invitée à l’after fête, étant déjà dans la célébration qui la rapprocherait et ferait parler d’elle, assurant à nouveau qu’elle ne savait pas qu’elle était marié, je savais seulement qu’il avait un fils.

Eduin Caz est dans l’œil du cyclone après les accusations et la vidéo polémique.

« Cette nuit-là, ce qui s’est passé s’est passé et c’est tout », a-t-il avoué, ajoutant qu’il voulait également parler de ce qui s’est passé après qu’une femme de Tijuana ait pu faire quelque chose de similaire, découvrant une autre infidélité présumée mais étant la cible de commentaires des fans.

Défendant l’autre femme, il a dit « Ils l’ont traitée de menteuse quand c’est vrai, quand tout ce qui s’est passé je pensais » si c’est vrai « et il est super cynique en répondant que ce n’est pas vrai, alors je voulais soutenir cette fille qui en passant super mignon et téléchargez ce que je savais et ce qui m’est arrivé.

Jusqu’à présent, les internautes réagissent aux déclarations de la jeune femme et la vidéo continue d’être partagée, soi-disant enregistrée dans un hôtel et désormais vue par des millions sur Internet, une situation dont on continuera sûrement à faire parler.