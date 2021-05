Infinita – Les nouvelles de Chihuahua – Entre les lignes

La saga sanglante du film The Purge touche à sa fin – du moins pour le moment – The Purge: Infinite, le cinquième et dernier épisode qui sortira en salles le 16 juillet. Un film se déroulant après la fin de la Purge, mais cela n’empêchera pas un groupe de personnes d’organiser leur propre massacre sans fin.

Ainsi, le nouveau film propose une «extermination sans règles» dans laquelle «il n’y a pas de lieu sûr». Le chaos le plus meurtrier s’ensuit lorsqu’un culte de criminels sans scrupules décide que la Purge ne se termine pas à l’aube, la société doit faire face à un carnage sans fin.

Le créateur de la franchise James DeMonaco a écrit le scénario, tandis qu’Everardo Gout (Snowpiercer, Luke Cage) est le réalisateur d’un film dont le synopsis officiel est le suivant: «Le matin après la purge, une bande d’assassins masqués attaque le Tucker, dont L’épouse de Dylan (Cassidy Freeman, de la série HBO The Gemstones) et sa sœur (Leven Rambin, The Hunger Games), forçant les deux familles à s’unir pour se défendre alors que tout le pays se joint à une spirale de chaos et que les États-Unis commencent se désintégrer ».

Source: Cependant