Infinite Darkness obtient une nouvelle bande-annonce ⋆ .

Netflix a publié une nouvelle bande-annonce de personnage pour la série d’action-horreur d’anime CG Resident Evil: Ténèbres infinies qui voit Leon S. Kennedy et Claire Redfield avoir une chance de se retrouver à la Maison Blanche avant qu’une horde de zombies n’attaque; regardez la bande-annonce ici…

«En 2006, il y avait des traces d’accès abusif à des fichiers présidentiels secrets trouvés dans le réseau de la Maison Blanche. L’agent fédéral américain Leon S. Kennedy fait partie du groupe invité à la Maison Blanche pour enquêter sur cet incident, mais lorsque les lumières s’éteignent soudainement, Leon et l’équipe du SWAT sont obligés d’abattre une horde de zombies mystérieux. Pendant ce temps, Claire Redfield, membre du personnel de TerraSave, rencontre une image mystérieuse dessinée par un jeune dans un pays qu’elle a visité, tout en apportant son soutien aux réfugiés. Hantée par ce dessin, qui semble être une victime d’une infection virale, Claire lance sa propre enquête. Le lendemain matin, Claire se rend à la Maison Blanche pour demander la construction d’un centre de bien-être. Là, elle a une chance de retrouver Léon et en profite pour lui montrer le dessin du garçon. Leon semble réaliser une sorte de lien entre l’épidémie de zombies à la Maison Blanche et l’étrange dessin, mais il dit à Claire qu’il n’y a pas de relation et s’en va. Avec le temps, ces deux épidémies de zombies dans des pays lointains conduisent à des événements qui secouent la nation au plus profond de lui-même.

Resident Evil: Infinite Darkness arrive sur Netflix en juillet.

