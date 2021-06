Infinite Ending: Expliquer comment le film d’action Reincarnation de Mark Wahlberg a secoué

in

Dans le thriller de près de deux heures, beaucoup de choses se passent. Et quand il y a beaucoup de choses à dire, ça aide de faire un petit débriefing. Maintenant, dans Infinite, nous avons appris dès le départ que l’histoire tournera autour de personnes connues sous le nom d’« infinis » qui ont des souvenirs parfaits de toutes leurs vies passées. Les « infinis » sont divisés en deux parties, l’une qui veut utiliser ses souvenirs pour protéger la croissance de l’humanité et l’autre qui croit qu’il s’agit d’une malédiction et veut mettre fin à toute vie sur Terre. Détaillons ce qui s’est passé à la fin :