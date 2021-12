Infinite Games : comment la crypto est « LARPing »

LARPing est une extension des réseaux de communication ad hoc et la prochaine itération de l’économie crypto. Un GN est comme un réseau ad hoc qui est là un moment pour un rassemblement, une communauté et une expérience partagée, et qui s’en va le suivant. Les portefeuilles cryptographiques mobiles nous ont apporté la « pop-up économie », où les gens pouvaient se réunir, interagir et disparaître. Désormais, les actifs sont numérisés, possédés, jalonnés, revendiqués et l’économie de la crypto est passée au cryptovers à part entière, tirant parti de la philosophie de « tout collatéraliser » des « degens DeFi », ainsi que du battage médiatique de la propriété et de la réputation NFT en le montrant via votre dernier dp Twitter.

